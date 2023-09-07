"Это будет катастрофа". Вирусолог заявил об угрозе эпидемии птичьего гриппа
Обнаруженные учеными мутации представляют серьезную опасность для человеческой цивилизации
07 сентября 2023, 18:52, ИА Амител
Птичий грипп может привести к катастрофе, если начнет распространяться штамм, передающийся от человека к человеку. Как сообщает Lenta.ru, об этом заявил глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
Эксперт подчеркнул, что обнаруженные учеными мутации представляют серьезную опасность для человеческой цивилизации. По мнению Чепурнова, эпидемиологам также крайне важно следить за их распространением, в том числе локализуя случаи птичьего гриппа в хозяйствах. Кроме того, нельзя пропустить появление штамма, который будет передаваться не только от птицы к человеку, но и от человека к человеку.
"Тогда это будет катастрофа", – заявил Чепурнов.
Напомним, что в начале августа в Башкирии на крупной птицефабрике рядом с Уфой обнаружили очаг птичьего гриппа. Увеличение падежа птиц с характерной клинической картиной произошло на АО "Птицефабрика "Башкирская" в селе Авдон.
19:08:44 07-09-2023
Вирусологи о гриппе, синоптики о снеге, дайте вы им уже по Нобелевской премии, чтоб успокоились, а лучше сразу премию Дарвина !!!
19:27:31 07-09-2023
И снова привет китайцам... . Нынешние "друзья" погубили "Ковидом-19" не одну сотню тысяч русских. Это на много больше чем положили хохлы на поле боя. И здравствуйте старая-новая китайская зараза "птичий грипп". А там ещё
11:23:31 08-09-2023
Гость (19:27:31 07-09-2023) И снова привет китайцам... . Нынешние "друзья" погубили "Ко... Русские сами себя губят. Никаких мер предосторожности не признают, ходили во время пандемии без масок в магазинах и ОТ, прививки не ставили. Вот и мерли пачками.