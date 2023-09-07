"Это будет катастрофа". Вирусолог заявил об угрозе эпидемии птичьего гриппа

Обнаруженные учеными мутации представляют серьезную опасность для человеческой цивилизации

07 сентября 2023, 18:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Птичий грипп может привести к катастрофе, если начнет распространяться штамм, передающийся от человека к человеку. Как сообщает Lenta.ru, об этом заявил глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Эксперт подчеркнул, что обнаруженные учеными мутации представляют серьезную опасность для человеческой цивилизации. По мнению Чепурнова, эпидемиологам также крайне важно следить за их распространением, в том числе локализуя случаи птичьего гриппа в хозяйствах. Кроме того, нельзя пропустить появление штамма, который будет передаваться не только от птицы к человеку, но и от человека к человеку.

"Тогда это будет катастрофа", – заявил Чепурнов.

Напомним, что в начале августа в Башкирии на крупной птицефабрике рядом с Уфой обнаружили очаг птичьего гриппа. Увеличение падежа птиц с характерной клинической картиной произошло на АО "Птицефабрика "Башкирская" в селе Авдон.