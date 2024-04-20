"Это дело времени". Иммунолог предупредил о скачке заболеваемости оспой обезьян

По словам Николая Крючкова, сейчас инфекция контролируется плохо

20 апреля 2024, 10:40, ИА Амител

Обезьяна / Фото: Geoffroy Danest / unsplash.com

Иммунолог Николай Крючков заявил, что существует вероятность резкого увеличения случаев заражения оспой обезьян. По его словам, раньше вирус встречался только в Центральной Африке и некоторых других районах и передавался среди животных, но сейчас инфекцию начали выявлять в Европе, Азии и США, а среди зараженных стали появляться люди.

В беседе с "Лентой.ру" Крючков отметил, что раньше вакцинация от натуральной оспы обеспечивала защиту и от оспы обезьян, но теперь этот метод профилактики недоступен. А вирус при этом обладает высоким потенциалом заразности.

"Если коронавирус дошел почти до максимума своей заразности и не может шагнуть дальше, то здесь потенциал высок. Чем больше человек болеют, чем меньше мы это контролируем, тем вероятнее новый скачок. Это дело времени. Сейчас инфекция контролируется плохо, хотя сделать это легче, чем в случае с коронавирусом. Вполне вероятно появление новой, более заразной ветки", – заключил он.

Оспа обезьян – это вирусное заболевание. Передача от человека к человеку воздушно-капельным путем возможна при длительном личном контакте, а также при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека.