"Это катастрофа". Анита Цой купила место на кладбище и пожаловалась на его цену

Артистка объяснила, что прагматично относится как к жизни, так и к кончине

18 октября 2026, 20:16, ИА Амител

Анита Цой / Фото: стоп-кадр с видео шоу "Секрет на миллион" телеканала НТВ

Певица Анита Цой рассказала "Пятому каналу" о том, что заранее приобрела место на кладбище. Артистка пояснила, что старается подходить к жизни и смерти с позиции прагматизма — поэтому решила заблаговременно позаботиться о своем последнем пристанище.

Стоимость покупки она не раскрыла, но выразила недовольство высокими ценами на участки под захоронение.

"Там такие ценники — катастрофа! Но я всегда думаю о поколении, которое идет за нами. Если разбросаны все, то не собрать историю семьи воедино. А когда бабушки, дедушки, папы, мамы все дружно лежат поколениями на одном кладбище — мы всех навещаем, ездим каждый год и вспоминаем близких, родных", — поделилась Анита Цой.

Ранее сообщалось, что на Троекуровском кладбище в Москве расположен самый дорогой участок для семейного захоронения — его стоимость, согласно данным реестра семейных погребений, составляет более 14,5 миллиона рублей.