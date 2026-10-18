"Это катастрофа". Анита Цой купила место на кладбище и пожаловалась на его цену
Артистка объяснила, что прагматично относится как к жизни, так и к кончине
18 октября 2026, 20:16, ИА Амител
Певица Анита Цой рассказала "Пятому каналу" о том, что заранее приобрела место на кладбище. Артистка пояснила, что старается подходить к жизни и смерти с позиции прагматизма — поэтому решила заблаговременно позаботиться о своем последнем пристанище.
Стоимость покупки она не раскрыла, но выразила недовольство высокими ценами на участки под захоронение.
"Там такие ценники — катастрофа! Но я всегда думаю о поколении, которое идет за нами. Если разбросаны все, то не собрать историю семьи воедино. А когда бабушки, дедушки, папы, мамы все дружно лежат поколениями на одном кладбище — мы всех навещаем, ездим каждый год и вспоминаем близких, родных", — поделилась Анита Цой.
Ранее сообщалось, что на Троекуровском кладбище в Москве расположен самый дорогой участок для семейного захоронения — его стоимость, согласно данным реестра семейных погребений, составляет более 14,5 миллиона рублей.
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