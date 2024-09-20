"Нулевой километр" для молодых врачей. "Сквер медиков" открыли в Барнауле

Зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко подчеркнул, что это знаковое событие в медицинском сообществе и летописи региона

20 сентября 2024, 17:28, ИА Амител

Открытие памятного знака в сквере медиков в Барнауле / Фото: пресс-служба АлтГМУ

В Барнауле в пятницу, 20 сентября, возле главного корпуса Алтайского государственного медицинского университета (проспект Ленина, 40) состоялась торжественная церемония открытия памятного знака в сквере медиков.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко, ректор АГМУ Ирина Шереметьева, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, начальник управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко, заместитель председателя комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Пелеганчук, председатель Алтайской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ Ирина Смирнова, заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына, представители Алтайского землячества в Москве, общественные деятели, почетные профессора, проректоры, директора институтов, преподаватели, сотрудники и обучающиеся АГМУ.Игорь Степаненко, выступая с приветственным словом, отметил, что "сегодня действительно знаковое событие не только в медицинском сообществе, но и в летописи Алтайского края".

"Семь десятилетий назад появилось высшее учебное заведение, которому суждено было сыграть и ключевую роль в жизни нашего региона, и вывести алтайское здравоохранение на совершенно новый уровень. Но обучение в медвузе – это не только обогащение теорией и прикладное применение полученных знаний, это, в первую очередь, люди, которые все свое свободное время посвящали изучению одной из самых благородных профессий, в том числе и здесь, возле главного корпуса. Именно это место студенты всех эпох называют сквер медиков. Как вы знаете, в каждом городе Российской Федерации есть начальная точка отсчета дорожных расстояний, более известная как "Нулевой километр". И сегодняшнее мероприятие – это не просто открытие памятного знака, это и есть "Нулевой километр алтайского здравоохранения". Ведь именно отсюда, из медицинского университета, начинают свой путь молодые специалисты, а значит, для них это и есть точка отсчета их дороги в будущее. И поэтому от имени губернатора, председателя правительства Алтайского края Виктора Томенко примите поздравления с 70-летием АГМУ и открытием такого символичного и экзистенциального памятного знака", – сказал зампред правительства Алтайского края.

Напомним, в течение нескольких лет территория была занята торговыми павильонами, и только благодаря консолидации усилий краевых, городских властей, регионального Минздрава и администрации АГМУ было принято решение о возвращении внешнего вида участка к его истокам. В 2022 году, ко Дню города Барнаула, завершили основные работы по благоустройству сквера. После провели работы по озеленению, укладке дорожек и установке малых архитектурных форм. Вторым этапом стала как раз таки установка памятного знака врачам.

Ирина Шереметьева отметила, что работа по демонтажу павильонов началась еще в коронавирусное время, и за этот период была проведена колоссальная работа по благоустройству и озеленению территории.

"Этот сквер можно назвать местом силы студентов-медиков всех поколений: здесь будущие врачи переписывали конспекты, готовились к экзаменам, репетировали сценки для КВН или просто наслаждались вечерней прохладой в конце знойных летних дней. Именно отсюда в разные уголки нашей страны в начале каждого лета уезжают бойцы СО "Медик", а в первых числах осени возвращаются, пополняя копилку вуза лучшими знаменами отрядов. Именно отсюда 9 мая стартует акция в память о медиках Великой Отечественной войны "Дорогой милосердия" и здесь же наши выпускники дружно фотографируются с дипломами специалистов. И очень символично, что именно в дни празднования 70-летия АГМУ мы возвращаемся к истокам и восстанавливаем историческую справедливость", – подчеркнула Ирина Шереметьева.

Право открыть памятный знак предоставили почетным профессорам АГМУ: Якову Шойхету, Александру Неймарку и Владимиру Федорову.