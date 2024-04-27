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"Это просто ужас". В Барнауле пожаловались на грязь в автобусе № 41

Горожанка призвала наводить в салоне порядок хотя бы раз в неделю

27 апреля 2024, 12:15, ИА Амител

Пыль в автобусе № 41 / Фото: "Черное и Белое Барнаул"
Пыль в автобусе № 41 / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жительница столицы Алтайского края пожаловалась на грязь в автобусе № 41. Ее слова приводит телеграм-канал "Черное и Белое Барнаул".

"Вчера ехала в маршрутке № 41. Это просто ужас, какая грязь кругом. Уважаемые, вы, пожалуйста, протирайте эту грязь хотя бы не раз в день перед сменой, а раз в неделю", – посетовала горожанка.

Комментаторы при этом сочли, что влажную уборку в салоне нужно делать каждый раз на конечной остановке, а в конце смены – проводить дезинфекцию.

Напомним, с 1 мая в Барнауле подорожает проезд до 35 рублей.

Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 9

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Александр

12:25:06 27-04-2024

Совершенно верно... На каждой конечной и ежедневная дезинфекция

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гость

12:46:00 27-04-2024

А ведь когда то водители управляли автобусами в белых рубашках и в галстуках.Ну это упустим, однако сан.органам и контралерам надо следить не только за повышением проеда а по профпригодности водителей и уборке салонов.А еще не прилично курить и орать матом по мобильному.

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Гость

14:14:44 27-04-2024

гость (12:46:00 27-04-2024) А ведь когда то водители управляли автобусами в белых рубашк... И кондуктора разносили по салону бесплатный горячий кофе.

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Чучмек

12:52:58 27-04-2024

Зачем они будут это делать, если у перевозчика и так всё хорошо? Долгосрочный контракт есть, стоимость проезда увеличена, крыша в лице представителей администрации города надёжная и не течёт ...

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Гость

13:00:48 27-04-2024

Чучмек (12:52:58 27-04-2024) Зачем они будут это делать, если у перевозчика и так всё хор... Ну у кого то эта крыша переодически слетает и садится.

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Гость

14:03:11 27-04-2024

Гость (13:00:48 27-04-2024) Ну у кого то эта крыша переодически слетает и садится. ... Результатов пока не видно, даже за 4 месяца не продвинулось нисколько. Кто-то очень заинтересован в таком затягивании дела.

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Гость

13:55:00 27-04-2024

Водителям запретили курить на рабочем месте и музыку врубать.Зато вчера водила 51 маршрута по телефону:" Да ты что?А она? А он?Да поди ты?"Весь салон слышал.А за спиной у него 10 пассажиров.

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И кондуктора разносили сало

15:54:47 27-04-2024

И ублажали каждого второго.
41 й автобус самый чистый. Не нужно на него гнать. Живу в 30 метрах от конечной остановки на Челюскинцев 69. Езжу на нем каждый день. Заставить бы писателя который хаит этот маршрут на 80 маршруте проехать (тоже проезжает по моей остановке) ее мнение резко бы изменилось. Вот где вонь, грязь и бабки. Бабки бабки бабки бабки. Не войти не протолкнутся. От бабок один негатив, вонь и ругань.

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Вот так

20:19:37 28-04-2024

Нужно перестать ездить на транспорте и ходить пешком.
Иначе ничего не изменится.

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