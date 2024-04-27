"Это просто ужас". В Барнауле пожаловались на грязь в автобусе № 41

Горожанка призвала наводить в салоне порядок хотя бы раз в неделю

27 апреля 2024, 12:15, ИА Амител

Пыль в автобусе № 41 / Фото: "Черное и Белое Барнаул"

Жительница столицы Алтайского края пожаловалась на грязь в автобусе № 41. Ее слова приводит телеграм-канал "Черное и Белое Барнаул".

"Вчера ехала в маршрутке № 41. Это просто ужас, какая грязь кругом. Уважаемые, вы, пожалуйста, протирайте эту грязь хотя бы не раз в день перед сменой, а раз в неделю", – посетовала горожанка.

Комментаторы при этом сочли, что влажную уборку в салоне нужно делать каждый раз на конечной остановке, а в конце смены – проводить дезинфекцию.

Напомним, с 1 мая в Барнауле подорожает проезд до 35 рублей.