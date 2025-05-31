Это твое будущее. Как Альфа-Банк помогает студентам учиться и развиваться

Банк предоставляет бесплатное обучение, гранты, стажировки и участие в крутых фестах

31 мая 2025, 09:45, ИА Амител erid: 2W5zFJn1DgC

Платформа Альфа-Будущее / Фото: Альфа-Банк

Образование – это основа развития общества. От того, какие возможности есть у сегодняшних школьников и студентов, зависит то, какими они завтра будут врачами, учителями, инженерами и управленцами. Это отлично понимают не только власти, но и бизнес, который поддерживает тренд активного участия в подготовке кадров. Один из самых технологичных банков России – Альфа-Банк – создал сеть образовательных программ для поддержки активной молодежи. Участниками мероприятий, стажировок и грантов становятся и жители Алтайского края. Подробнее о платформе "Альфа-Будущее" – в материале amic.ru.

Что такое "Альфа-Будущее"?

Платформа "Альфа-Будущее" – это комплексная экосистема для студентов, преподавателей и молодых специалистов, ориентированная на развитие карьеры, образования и профессиональных навыков. Она объединяет гранты, стажировки, образовательные программы и мероприятия, предоставляя участникам уникальные возможности для роста и самореализации.

"Альфа-Будущее" – образовательная инициатива, собравшая под единым брендом все проекты, которые Альфа-Банк уже делает и будет создавать для молодежи и преподавателей по всей стране. Мы даем молодым людям возможность получить образование и начать блестящую карьеру в одной из лучших финтех-компаний мира", – отмечает глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Образование

Магистратура

"Альфа-Будущее" предлагает совместные магистерские программы с ведущими российскими университетами, такими как ВШЭ, МФТИ, РУДН, ИТМО и другие. Программы охватывают направления, включая HR-Tech*, финтех, цифровые технологии в управлении, машинный интеллект в финансах и управление ИИ-продуктами. Эти магистратуры предназначены для подготовки специалистов, готовых к вызовам современного рынка труда. Учат тому, что действительно пригодится в будущем.

В числе партнеров программы – Алтайский государственный университет. В 2025 году вуз дает 15 бюджетных мест по магистерскому направлению финтеха (компьютерные науки, экономика и финансы, продуктовый подход). Выпускники получают сразу два диплома: АлтГУ и ВШЭ.

ДПО

Платформа также предоставляет доступ к дополнительному профессиональному образованию (ДПО) по искусственному интеллекту для преподавателей и онлайн-курсам, способствующим развитию необходимых компетенций в различных областях.

"Наше будущее развитие зависит от нового поколения. Платформа "Альфа-Будущее" объединила более трех миллионов студентов и 300 вузов – с новыми возможностями для развития", – добавляет региональный управляющий Альфа-Банком в Барнауле Ирина Бубенко.

Гранты и стипендии

Гранты студентам

"Альфа-Будущее" предоставляет гранты студентам бакалавриата и магистратуры со второго курса и старше из любых вузов страны. Победители получают 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов, а также возможность попасть на фаст-трек стажировки в Альфа-Банк. Программа поддерживает студентов, реализующих инновационные и социально значимые проекты. И здесь Алтайский край – активный участник.

"Грант от Альфа‑Банка – это больше чем деньги для 100 талантливых студентов. Это комьюнити – обмен опытом с талантливыми студентами со всей страны. Это реализация масштабных идей и признание в сообществе. Это участие в специальных ивентах от Альфы и возможность попасть в команду и поработать с реальными продуктами", – подчеркивают в банке.

В 2025 году в Алтайском крае гранты "Альфа-Шанс" получили три студентки АлтГУ. Это Екатерина Саблина (институт истории и международных отношений), Злата Тихомирова (институт математики и информационных технологий) и Полина Беззубова (юридический институт). Сертификаты на 300 тысяч рублей девушкам вручила Ирина Бубенко. Екатерина Саблина использует эту возможность для продолжения исследований по истории детства городов Сибири первой половины XIX в. Злата Тихомирова доделает приложение AgroCV* для создания электронной карты сельскохозяйственного поля и запустит стартап. Полина Беззубова направит грант на техническое оснащение театральной мастерской Homo artisticus*. А еще победительницы смогут пройти стажировку в Альфа-Банке.

Вручение грантов Альфа-Шанс в Барнауле / Фото: asu.ru

Стипендии студентам

В ближайшее время Альфа-Банк запустит стипендиальные программы для поддержки талантливых и целеустремленных учащихся. Подробности будут доступны на платформе.

Стажировки

"Альфа-Будущее" предлагает более 30 карьерных треков, включая аналитику, маркетинг, финансы, IT, юриспруденцию и другие направления. Стажировки проходят в офисах банка в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Ульяновске, Барнауле, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Некоторые позиции доступны для удаленной работы. Стажировки оплачиваемые, с официальным оформлением и предоставлением ДМС со стоматологией. Участники работают над реальными кейсами банка и получают менторскую поддержку.

Начните карьеру со своей лучшей стажировки в Альфа-Банке.

Мероприятия

Фест

Фест от Альфа-Банка объединяет лекции, мастер-классы и концерты, где студенты могут найти себя, расширить кругозор и познакомиться с единомышленниками. Это событие способствует развитию креативного мышления и профессиональных навыков.

В 2025 году проходил в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Красноярске и Томске.

Чемпионат в Сочи

Кейс-соревнование для студентов, сочетающее интеллектуальные задания и активный отдых в горах на курорте Роза Хутор. Участники решают реальные бизнес-задачи, развивают командную работу и получают уникальный опыт.

Прием заявок начнется в июне 2025 года. Первый этап проходит онлайн, финалисты отправятся в Сочи. Участие могут принять студенты любых направлений любых вузов России.

Среда в офисе

Экскурсии в офисы Альфа-Банка и карьерные консультации позволяют студентам ближе познакомиться с корпоративной культурой, задать вопросы сотрудникам и получить советы по развитию карьеры.

Участники изнутри видят работу центральных офисов в Москве и Санкт-Петербурге, а еще phygital*-офисов в 30 городах.

Карьера

Вакансии без опыта

"Альфа-Будущее" предоставляет студентам и выпускникам возможность начать карьеру с нуля, предлагая вакансии, не требующие опыта работы. Это шанс для молодых специалистов проявить себя и начать профессиональный путь.

Амбассадоры

Программа амбассадоров позволяет активным студентам развивать свои медиаимиджи, организовывать мероприятия и создавать контент. Участники проходят обучение от экспертов Альфа-Банка и получают фаст-трек на стажировку. Программа способствует развитию лидерских качеств и профессиональных навыков.

Менторство

"Альфа-Будущее" предлагает программу менторства, где опытные специалисты банка помогают молодым талантам развивать карьеру, делятся знаниями и опытом, а также предоставляют советы по профессиональному росту.

Партнерства

Платформа активно сотрудничает с ведущими университетами России, включая ВШЭ, МФТИ, РУДН, ИТМО и другие. Это партнерство позволяет студентам получать доступ к качественному образованию, стажировкам и карьерным возможностям.

"Альфа-Будущее" в Алтайском крае

Студенты из Алтайского края – активные участники образовательных и карьерных направлений платформы. Молодые люди могут подавать заявки на участие в фестах, обучение в магистратуре и получение гранта, в столице региона работают phygital-офисы, куда можно попасть на экскурсию и стажировку.

Дни финтеха

А еще в Барнауле проходят крутые образовательные мероприятия. 2-3 мая Альфа-Банк, исследовательский университет "Высшая школа экономики" и Алтайский государственный университет провели Дни финтеха. Это мероприятие образовательной программы "Финансовые технологии".

Эксперты банка, ВШЭ, МИЭМИС и крупных российских компаний рассказали студентам АлтГУ, АлтГТУ и других вузов региона об актуальных тенденциях в сфере финтеха и перспективах профессионального развития. Для участников организовали практические воркшопы и мастер-классы, специалисты отрасли поделились ценными знаниями и инсайтами.

Завершил мероприятие кейс-чемпионат, собравший 17 команд и свыше 120 студентов ведущих вузов региона. Студенты получили уникальную возможность применить свои знания для разработки инновационных решений в области "Открытых API".

"Дни финтеха в АлтГУ – это отличный пример успешного сотрудничества Альфа-Банка с ведущими вузами страны. Мероприятие акцентирует важность сотрудничества между образовательными учреждениями и бизнесом в подготовке специалистов для финансовой сферы. Студенты расширили знания в области финансовых технологий и кибербезопасности", – говорит Ирина Бубенко.

Победители и призеры кейс-чемпионата получили дополнительные 70 баллов, а участники – 50 баллов для поступления в сетевую магистратуру "Финансовые технологии" по направлению подготовки "Прикладная информатика" на базе АлтГУ.

Дни финтеха в Барнауле / Фото: Дмитрий Лямзин

Конкурс "Барнаул – образ будущего"

Несколькими днями ранее, 29 апреля, в краевой столице состоялся финал второго конкурса "Барнаул – образ будущего". Это мероприятие для выработки новых подходов к развитию и брендингу Барнаула, формирования инвестиционной привлекательности, улучшения инфраструктуры и качества городской среды.

В этом году на конкурс поступило 50 проектных работ, восемь из которых – от команд АлтГУ, АлтГТУ, АГМУ, БЮИ, филиалов Финансового университета и РАНХиГС, архитектурно-строительного и промышленно-экономического колледжей – прошли в финал.

Среди экспертов – известные представители архитектурного сообщества, бизнеса и власти. Призовой фонд составил 350 тысяч рублей, деньги получили четыре команды.

Алтайские студенты предложили множество идей: от архитектурных и транспортных инициатив до цифровых сервисов улучшения городской среды. Они считают, что в Барнауле нужно создавать привлекательные пространства для прогулок и встреч, а чтобы знать, как провести время, – создать виртуальную афишу. Для того чтобы сообщить о проблеме, пора сделать приложение на телефон, а мэр должен проводить онлайн-встречи.

Транспортные проблемы могут решить многоуровневые развязки, наземное метро и беспилотные автобусы. А еще нужно строить новые театры, образовательные центры, спортивные объекты. Отдельное внимание экологическим решениям – внедрение умных мусорных баков с системой экопоощрения, развитие раздельного сбора отходов.

Предложений много, много и возможностей, чтобы в будущем их реализовать. В этом поможет Альфа-Банк.

* HR-Tech ("ЭйАр Тех"); AgroCV ("АгроСиВи"); Homo artisticus​ ("Хомо Артистикус"); Phygital ("фиджитал")

АО "Альфа-Банк", ИНН 7728168971, Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.

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