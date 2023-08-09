"Это "ж-ж-ж" — неспроста". В Барнауле открылась ярмарка меда

Палаток с продукцией на площади Сахарова оказалось в этом году в два раза меньше, чем обычно

09 августа 2023, 08:40, ИА Амител

















































Выставка мёда в Барнауле / Фото: amic.ru

Традиционная выставка-ярмарка меда открылась в Барнауле на площади Сахарова. Как сообщает мэрия, участниками ярмарки (которая проходит еще в Бийске, Рубцовске, Заринске) в этом году стали пчеловоды более 20 сельских муниципальных образований края, переработчики мёда и продуктов пчеловодства региона. Наш корреспондент заглянула на Сахарова и обратила внимание, что палаток меньше, чем обычно. Как рассказала одна из продавцов, некоторые пчеловоды ещё не собрали мёд из-за погодных условий: подпортили урожай где засуха, а где дожди.

"Особо пострадал элитный мед: высокогорный, дягиль, акация, донник. Весна была затяжная, взошло мало трав. По сравнению с прошлым годом в два раза меньше все взяли", – рассказал о ситуации "Вестям Алтай" председатель кооператива "Алтай – медовый край" Юрий Богуславский.

Кроме классического меда на выставке также можно купить различные алтайские травы, чай, сушеный белый гриб, халву и козинаки. А 14 августа на площадке пройдет праздник "Медовый спас на Алтае", приуроченный ко Дню пчеловода.