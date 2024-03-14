НОВОСТИПолитика

Европарламент призвал Россию вернуть Румынии ее золотые резервы

Европейские депутаты считают, что СССР, а значит и Россия, "нарушили международное право"

14 марта 2024, 23:07, ИА Амител

Золотые слитки / Фото: unsplash.com
Золотые слитки / Фото: unsplash.com

Евродепутаты обратились к России с просьбой вернуть Румынии золотые резервы, переданные для хранения в 1916 году. Об этом сообщает РИА Новости.

ЕП напомнил, что переданные Москве во время Первой мировой войны румынские религиозные ценности, архивы и золотые запасы не были возвращены стране. Европейские депутаты считают, что таким образом было "нарушено международное право".

Напомним, что золотой запас Нацбанка Румынии вывезли в Российскую империю по просьбе властей страны после падения Бухареста в 1916 году. Позднее, после того как румынские войска заняли входившую в состав России Бессарабию (в 1918 году), советское правительство отказалось возвращать золото.

При этом после вхождения Румынии в социалистический блок часть конфискованного вернули. СССР также согласился не требовать от страны репараций по Парижскому мирному договору 1947 года.

В ноябре Нацбанк Румынии заявлял, что планирует провести кампанию с целью заявления прав на вывезенное в РФ золото по просьбе румынских властей.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

06:52:57 15-03-2024

дырку от баранки, пусть вернут наших граждан, мирных, убитых румынами во время ВОВ, а потом, мы рассмотрим их просьбу!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:16:16 15-03-2024

Долги Бухареста перед Советским Союзом и Россией в 20-25 раз превышают стоимость отправленного РФ в 1916–1917 годах золота, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:00:59 15-03-2024

Румыны же вроде бы на стороне Гитлера воевали, нет? Там вроде бы и такие и такие были. Ну и 300 млрд долларов когда Запад нам вернет, их пожелания тоже можно будет рассматривать

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:21:37 15-03-2024

Пусть конкретно координаты банков напишут. Можем отправить им воздушным транспортом на гиперзвуке. Ну румыны, ну шутники.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:19 15-03-2024

Румыны во время ВОВ больше всех зверствовали над мирным населением на оккупированных территориях,особенно в Белоруссии.Там в европарламенте белену кушают.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров