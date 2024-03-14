Европарламент призвал Россию вернуть Румынии ее золотые резервы
Европейские депутаты считают, что СССР, а значит и Россия, "нарушили международное право"
14 марта 2024, 23:07, ИА Амител
Евродепутаты обратились к России с просьбой вернуть Румынии золотые резервы, переданные для хранения в 1916 году. Об этом сообщает РИА Новости.
ЕП напомнил, что переданные Москве во время Первой мировой войны румынские религиозные ценности, архивы и золотые запасы не были возвращены стране. Европейские депутаты считают, что таким образом было "нарушено международное право".
Напомним, что золотой запас Нацбанка Румынии вывезли в Российскую империю по просьбе властей страны после падения Бухареста в 1916 году. Позднее, после того как румынские войска заняли входившую в состав России Бессарабию (в 1918 году), советское правительство отказалось возвращать золото.
При этом после вхождения Румынии в социалистический блок часть конфискованного вернули. СССР также согласился не требовать от страны репараций по Парижскому мирному договору 1947 года.
В ноябре Нацбанк Румынии заявлял, что планирует провести кампанию с целью заявления прав на вывезенное в РФ золото по просьбе румынских властей.
06:52:57 15-03-2024
дырку от баранки, пусть вернут наших граждан, мирных, убитых румынами во время ВОВ, а потом, мы рассмотрим их просьбу!
08:16:16 15-03-2024
Долги Бухареста перед Советским Союзом и Россией в 20-25 раз превышают стоимость отправленного РФ в 1916–1917 годах золота, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
10:00:59 15-03-2024
Румыны же вроде бы на стороне Гитлера воевали, нет? Там вроде бы и такие и такие были. Ну и 300 млрд долларов когда Запад нам вернет, их пожелания тоже можно будет рассматривать
10:21:37 15-03-2024
Пусть конкретно координаты банков напишут. Можем отправить им воздушным транспортом на гиперзвуке. Ну румыны, ну шутники.
12:07:19 15-03-2024
Румыны во время ВОВ больше всех зверствовали над мирным населением на оккупированных территориях,особенно в Белоруссии.Там в европарламенте белену кушают.