Европе, пережившей зиму, посоветовали готовиться к следующим холодам без газа из РФ

Эксперт отметил, что сейчас европейские политики пребывают в эйфории, поскольку "прожили зиму без России"

05 апреля 2023, 15:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Экономист Сергей Пикин рассказал "Комсомольской правде", что в очереди за российским топливом стоят десятки стран, так что Европа может остаться без газа.

Эксперт отметил, что европейские политики заявляют об отказе от российского газа, однако на самом деле это лишь просто "громкие слова".

"Европа официально от российского газа не отказывается. Никаких жёстких санкций не было даже против "Газпрома". Если помните, то и Газпромбанк был выведен из-под запретов как банк расчётов за газ. Очевидно, что европейцам нужен наш газ. Сейчас их политики пребывают в эйфории – прожили зиму без России! Они думают, если в последние месяцы не закачивали наш газ в свои хранилища и обошлись без нас, то, видимо, и дальше будет так же. Но новая зима придёт, и мы посмотрим, как они будут к ней готовиться", – указал Пикин.

Он также подчеркнул, что Россия может быстро построить газовый хаб в Турции: "Главное, чтобы покупатель с той стороны перезаключил контракты и наладил сотрудничество".

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что зимой в Европе могут замёрзнуть целые города.