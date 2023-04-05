Европе, пережившей зиму, посоветовали готовиться к следующим холодам без газа из РФ
Эксперт отметил, что сейчас европейские политики пребывают в эйфории, поскольку "прожили зиму без России"
05 апреля 2023, 15:32, ИА Амител
Экономист Сергей Пикин рассказал "Комсомольской правде", что в очереди за российским топливом стоят десятки стран, так что Европа может остаться без газа.
Эксперт отметил, что европейские политики заявляют об отказе от российского газа, однако на самом деле это лишь просто "громкие слова".
"Европа официально от российского газа не отказывается. Никаких жёстких санкций не было даже против "Газпрома". Если помните, то и Газпромбанк был выведен из-под запретов как банк расчётов за газ. Очевидно, что европейцам нужен наш газ. Сейчас их политики пребывают в эйфории – прожили зиму без России! Они думают, если в последние месяцы не закачивали наш газ в свои хранилища и обошлись без нас, то, видимо, и дальше будет так же. Но новая зима придёт, и мы посмотрим, как они будут к ней готовиться", – указал Пикин.
Он также подчеркнул, что Россия может быстро построить газовый хаб в Турции: "Главное, чтобы покупатель с той стороны перезаключил контракты и наладил сотрудничество".
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что зимой в Европе могут замёрзнуть целые города.
15:57:04 05-04-2023
Пинкины эту зиму Европе обещали последней Но это не точно
16:00:25 05-04-2023
Он также подчеркнул, что Россия может быстро построить газовый хаб в Турции ------- У России три союзника - скоро, будет, можем))))))))))
16:00:38 05-04-2023
Экономист Сергей Пикин рассказал "Комсомольской правде", что в очереди за российским топливом стоят десятки стран, так что Европа может остаться без газа. --- а нам это зачем? чтобы, глядя в квитанцию ЖКХ теплее на душе было?
16:05:22 05-04-2023
Летом как бы какие большие газовозы с огромными такими шарами резервуарами при движении из америки в европу не подрывались на старых ржавых минах времён второй мировой.Не дай Бог,конечно.А то такие случаи при транспортировке газа уже бывали
16:08:17 05-04-2023
Какая Европа? Она же вроде уже вымерзла?
16:19:19 05-04-2023
Следующую зиму старушка европа в валенках и ватнике будет ходить.А на голове пуховый платок,который купит в Оренбурге по сказочной цене.За рубли, естественно.
16:19:37 05-04-2023
Да хватит уже в уши испражняться. Европа спокойно выживает без русиш газа. А вот валежник собирать, не каждому дано. Вспомните, сколько за прошедший год наказали люду за порубку древесины для собственного обогрева.
16:24:34 05-04-2023
Европа мёрзнет, а в России ценник на коммунальные платежи стал как в Европе, а зарплаты как в Африке, кому жить легче? Нам осталось отрезать отопление и тоже замёрзнуть, так ценна не подъемная.
16:47:33 05-04-2023
Европа без российского газа тысячелетиями жила. И воду, и тепло и в недавние времена экономили, в отличие от нас. А вот станков хороших своих у нас никогда не было. И может не быть.
17:10:33 05-04-2023
Неужто до здешних комментаторов стало доходить, что европейская сдохшая (или нет) корова - не гарантия хорошей жизни для живущих в России?.. Не прошло и года...
17:57:07 05-04-2023
Бла бла бла, прям в очередь стоят, очередь как в мавзолей не меньше. Видимо Европа не хочет стоять в очереди и поэтому отказывается. Ну как вариант, газ из других стран
20:21:10 05-04-2023
От кого-то мы уже слышали: "мёрзни-мёрзни, волчий хвост". Не сработало