Евросоюз хочет завозить больше рыбы из России

Основными экспортерами являются Нидерланды, Великобритания и Марокко

21 июля 2024, 16:10, ИА Амител

Рыба / Фото: pxhere.com/ru/photo/111917

В течение четвертого месяца подряд Евросоюз продолжает увеличивать импорт рыбы из России. В мае этот показатель достиг максимального уровня с начала года и составил 65 миллионов евро, согласно анализу данных Евростата, проведенному РИА Новости.

За последний месяц весны Россия экспортировала в Европейский союз 17,9 тыс. тонн рыбы на сумму 65 миллионов евро, что на 15% больше по объему и на 16% – по стоимости по сравнению с апрелем.

Большая часть европейского импорта приходится на рыбное филе, стоимость которого осталась на уровне 32,7 миллиона евро. Закупки замороженной рыбы увеличились на 13% и составили 22 миллиона евро. Особенно значительный рост наблюдался в поставках сушеной рыбы или рыбы в рассоле – они выросли в 3,1 раза и достигли 8,8 миллиона евро.

Интересно, что после двухмесячного перерыва в мае возобновились поставки моллюсков на сумму 947 тысяч евро.

Основным покупателем российской рыбы в мае стали Нидерланды, которые приобрели ее на сумму 18,5 миллиона евро. Значительный рост закупок был зафиксирован в Португалии – они увеличились в 3,9 раза и достигли 13 миллионов евро.

По итогам мая Россия заняла девятое место среди крупнейших поставщиков рыбы в Евросоюз, поднявшись на одну позицию по сравнению с предыдущим месяцем. Основными экспортерами остаются Норвегия (654 миллиона евро), Великобритания (152,5 миллиона) и Марокко (117 миллионов).