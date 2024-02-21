Евросоюз согласовал 13-й пакет антироссийских санкций

Его собираются утвердить в годовщину начала специальной военной операции — 24 февраля

21 февраля 2024, 17:51, ИА Амител

Флаг Евросоюза / Фото: unsplash.com

Постпреды стран Евросоюза согласовали 13-й пакет санкций против России. Как сообщает "Ъ" со ссылкой на бельгийское председательство в Совете ЕС, его собираются утвердить в годовщину начала специальной военной операции – 24 февраля.

"Этот пакет является одним из самых обширных, одобренных ЕС. Он пройдет письменную процедуру, и его официально утвердят 24 февраля", – заявили в председательстве. По информации западных СМИ, в пакет войдут около 200 физических и юридических лиц, однако в нем не оказалось новых отраслевых мер. По информации источников ТАСС, под ограничениями окажутся не только компании и физлица из России, но и из других государств, таких как Китай, КНДР и Иран.

Ранее сообщалось, что в 13-й пакет не стали включать ряд спорных мер, чтобы согласовать его до второй годовщины начала спецоперации. При этом Венгрия некоторое время блокировала документ, однако позднее Будапешт сообщил, что не будет накладывать вето на предлагаемые санкции.