Евросоюз согласовал 13-й пакет антироссийских санкций
Его собираются утвердить в годовщину начала специальной военной операции — 24 февраля
21 февраля 2024, 17:51, ИА Амител
Постпреды стран Евросоюза согласовали 13-й пакет санкций против России. Как сообщает "Ъ" со ссылкой на бельгийское председательство в Совете ЕС, его собираются утвердить в годовщину начала специальной военной операции – 24 февраля.
"Этот пакет является одним из самых обширных, одобренных ЕС. Он пройдет письменную процедуру, и его официально утвердят 24 февраля", – заявили в председательстве. По информации западных СМИ, в пакет войдут около 200 физических и юридических лиц, однако в нем не оказалось новых отраслевых мер. По информации источников ТАСС, под ограничениями окажутся не только компании и физлица из России, но и из других государств, таких как Китай, КНДР и Иран.
Ранее сообщалось, что в 13-й пакет не стали включать ряд спорных мер, чтобы согласовать его до второй годовщины начала спецоперации. При этом Венгрия некоторое время блокировала документ, однако позднее Будапешт сообщил, что не будет накладывать вето на предлагаемые санкции.
20:53:25 21-02-2024
А может уже пора обрубить им газ, нефть, лес и конфисковать все активы принадлежащие таким "партнёрам" в России. Или нас опятьбудут "обманывать". Где это видано кормить врагов. Хватит по каждому поводу оправдываться.
13:25:36 22-02-2024
Гость (20:53:25 21-02-2024) А может уже пора обрубить им газ, нефть, лес и конфисковать ... Ну ты что, нефть газ не твой, уважаемыхлюдей обидеть хочешь?