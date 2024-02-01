Евросоюз выделит Украине еще 50 млрд евро
Участники саммита в Брюсселе договорились ежегодно обсуждать выделение Киеву денег, а при необходимости пересмотреть размер помощи через два года
01 февраля 2024, 19:35, ИА Амител
Европейский союз согласовал на саммите в Брюсселе выделение Украине 50 миллиардов евро. Как сообщает РИА Новости, участники договорились ежегодно обсуждать выделение Киеву денег, а при необходимости пересмотреть размер помощи через два года.
Отметим, что ранее против выделения средств активно выступала Венгрия. В ЕС придумали способ обойти вето страны, однако факт принятия долгосрочной программы без использования дополнительных лазеек означает, что Будапешт в итоге не стал накладывать вето на инициативу.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила уверенность в одобрении финансовой помощи Украине всеми странами ЕС, включая Венгрию.
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