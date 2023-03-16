Евтропиев день. Что можно делать 16 марта и почему надо следить за кошельком
В народный праздник 16 марта советуют следить за погодой и финансами
16 марта 2023, 06:26, Анастасия Бичакова
Евтропиев день на Руси отмечают 16 марта. С какими традициями и приметами связан праздник и почему сегодня нельзя давать деньги в долг – в материале amic.ru.
Традиции: что можно делать 16 марта?
В Евтропиев день наши предки на Руси совершали особый обряд: обходили поле крест-накрест, а также крестным знамением осеняли все окна в доме. Входную дверь, печь и ворота тоже обязательно крестили.
16 марта девушки просыпались ещё до рассвета и умывались водой, в которой на ночь оставляли серебро или яйцо. По поверью, это помогало сохранить молодость и красоту.
В праздник принято давать милостыню просящим и помогать друзьям. Считается, что добро, сделанное в этот день, вернётся в двойном размере.
Запреты: что нельзя делать 16 марта?
На Руси верили, что в Евтропиев день нельзя брать и давать деньги в долг. Проще говоря, 16 марта рекомендуют следить за кошельком, а также с умом распоряжаться финансами.
Кроме того, издавна в этот день запрещено сквернословить, ссориться, хвастаться и жадничать. Не советуют выносить мусор после полудня: чтобы сохранить семейную гармонию и благополучие.
Погода: народные приметы 16 марта
- Синицы звонко щебечут 16 марта – к потеплению.
- Дикие гуси пролетают в Евтропиев день – жди паводка.
- Птицы летят низко – к мелководью.
- Резко прогремел гром – будет ясно.
Комментарии 0