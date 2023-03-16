В Евтропиев день наши предки на Руси совершали особый обряд: обходили поле крест-накрест, а также крестным знамением осеняли все окна в доме. Входную дверь, печь и ворота тоже обязательно крестили.

16 марта девушки просыпались ещё до рассвета и умывались водой, в которой на ночь оставляли серебро или яйцо. По поверью, это помогало сохранить молодость и красоту.

В праздник принято давать милостыню просящим и помогать друзьям. Считается, что добро, сделанное в этот день, вернётся в двойном размере.