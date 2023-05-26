Exeed TXL. Где можно выгодно купить эксклюзивный кроссовер в Барнауле
В "Альбион-Моторс" до конца мая 2023 года действует специальное предложение
26 мая 2023, 07:50, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqBXD8Mm
Вместительный, стильный и надёжный. Именно так можно охарактеризовать кроссовер Exeed TXL*. Этот автомобиль – настоящее открытие для всех любителей комфорта и безопасности на дороге. Рассказываем, где в Барнауле можно познакомиться с этим мощным красавцем вживую и как выгодно стать его владельцем.
Задумались о покупке Exeed TXL? И не зря. Ведь у этого автомобиля превосходная динамика и особый дизайн. А современные технологии создают неповторимый комфорт и уют внутри салона. Большой объём багажника и высокий уровень безопасности – вот ещё две незаменимые характеристики.
Узнать больше об этом мощном и надёжном автомобиле и окунуться в мир новых возможностей можно в центре "Альбион-Моторс". Компания – официальный представитель Exeed в Барнауле. Кстати, сейчас и до 31 мая 2023 года там действует эксклюзивное предложение: за 3 339 900 рублей можно стать обладателем этого эффектного кроссовера.
И это ещё не всё. Если забронировать автомобиль уже сейчас, то можно получить не только гарантию фиксированной цены, но и бесплатное нулевое техническое обслуживание от "Альбион-Моторс".
Такое выгодное предложение позволит не стать владельцем автомобиля премиум класса и сэкономить на дополнительных услугах. В центре грамотные специалисты помогут с выбором и оформлением документов, а также ответят на все интересующие вопросы.
Автосалон "Альбион-Моторс", официальный дилер Exeed в Алтайском крае
Адрес: проспект Калинина, 15е
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*Exeed TXL ("Иксид ТиИксЭль")
07:54:56 26-05-2023
Может не время?
10:44:39 26-05-2023
Гость (07:54:56 26-05-2023) Может не время?... Самое время. Но цена может быть не 3.3 млн., обычно приезжаешь в салун, а там на 0.5-1 млн все дороже заявленного
11:30:08 26-05-2023
ГОСТЬ (10:44:39 26-05-2023) Самое время. Но цена может быть не 3.3 млн., обычно приезжае... Кем вы работаете если не секрет? Тут порой по колесу покупаешь б.у. что бы набрать комплект на лето, а вы "Обычно" как за хлебом в салуны заезжаете?