В "Альбион-Моторс" до конца мая 2023 года действует специальное предложение

26 мая 2023, 07:50, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqBXD8Mm

Кроссовер Exeed TXL / Фото: "Альбион-Моторс"

Вместительный, стильный и надёжный. Именно так можно охарактеризовать кроссовер Exeed TXL*. Этот автомобиль – настоящее открытие для всех любителей комфорта и безопасности на дороге. Рассказываем, где в Барнауле можно познакомиться с этим мощным красавцем вживую и как выгодно стать его владельцем.

Задумались о покупке Exeed TXL? И не зря. Ведь у этого автомобиля превосходная динамика и особый дизайн. А современные технологии создают неповторимый комфорт и уют внутри салона. Большой объём багажника и высокий уровень безопасности – вот ещё две незаменимые характеристики.













Кроссовер Exeed TXL / Фото: "Альбион-Моторс"

Узнать больше об этом мощном и надёжном автомобиле и окунуться в мир новых возможностей можно в центре "Альбион-Моторс". Компания – официальный представитель Exeed в Барнауле. Кстати, сейчас и до 31 мая 2023 года там действует эксклюзивное предложение: за 3 339 900 рублей можно стать обладателем этого эффектного кроссовера.

И это ещё не всё. Если забронировать автомобиль уже сейчас, то можно получить не только гарантию фиксированной цены, но и бесплатное нулевое техническое обслуживание от "Альбион-Моторс".

Такое выгодное предложение позволит не стать владельцем автомобиля премиум класса и сэкономить на дополнительных услугах. В центре грамотные специалисты помогут с выбором и оформлением документов, а также ответят на все интересующие вопросы.

Автосалон "Альбион-Моторс", официальный дилер Exeed в Алтайском крае

Адрес: проспект Калинина, 15е

ВКонтакте

*Exeed TXL ("Иксид ТиИксЭль")

Логотип "Альбион-Моторс" / Фото: предоставлено компанией

Реклама