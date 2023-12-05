"Фабрика бизнес-идей": в Центре "Мой бизнес" назвали имена победителей проекта

В Алтайском крае он проходит уже в четвертый раз

05 декабря 2023, 08:30, ИА Амител

Финал проекта "Фабрика бизнес-идей" / Фото: Центр "Мой бизнес"

В Центре "Мой бизнес" определили победителей молодежного проекта "Фабрика бизнес-идей". Здесь свои задумки "прокачивали" школьники, студенты и молодые люди до 35 лет. Фабрикантам в этом помогали бизнес-тренеры и предприниматели.

В рамках проекта участники проходили обучение по разным программам: "Бережливый стартап", менторские сессии с ведущими предпринимателями Алтайского края и "Экспертный конвейер", которые помогли каждому посмотреть на свою идею с самых неожиданных сторон.

В конце ноября 15 финалистов представили жюри свои проекты, на защиту у ребят было всего пять минут. Большинство идей вызвали живой отклик у членов жюри: были и полезные советы, и вопросы, и даже юмор.

"Идея – это самое важное, то, с чего стоит начать. У ребят на проекте был длинный путь, и, надеюсь, в бизнесе он только начинается. Свое дело – большая ответственность, а вместе с тем и то, что приводит к успеху. Успех каждого проекта для Центра еще раз подтвердит, что все не зря, меры господдержки начинающих предпринимателей работают, и нацпроект будет расширяться и расти, дорабатывать новые механизмы для начинающих бизнесменов", – поделился руководитель Центра "Мой бизнес" Антон Слободчиков.

Финал проекта "Фабрика бизнес-идей" / Фото: Центр "Мой бизнес"

В номинации "Школьники от 14 до 17 лет" победителями стали:

Екатерина Тишкина – проект "Магазин по продаже натуральных лакомств для собак с собственным производством "Покорми Бро!"; Кирилл Гришакин – проект "Узкоспециализированная автоматизация и роботизация процессов"; Денис Каширский – проект "Образовательный Kit*-набор по робототехнике".

В номинации "Молодежь в возрасте от 18 до 35 лет" одержали победу:

Софья Бигбаева – "Питомник-производство крупномерных растений "Зеленая Индустрия"; Ксения Баданина – проект "Деревянное ремесло; Маргарита Зудилова – "Свечной гигант, мастерская-магазин "СвеТча".

"Фабрика бизнес-идей" реализована благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.*Kit ("Кит")