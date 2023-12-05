"Фабрика бизнес-идей": в Центре "Мой бизнес" назвали имена победителей проекта
В Алтайском крае он проходит уже в четвертый раз
05 декабря 2023, 08:30, ИА Амител
В Центре "Мой бизнес" определили победителей молодежного проекта "Фабрика бизнес-идей". Здесь свои задумки "прокачивали" школьники, студенты и молодые люди до 35 лет. Фабрикантам в этом помогали бизнес-тренеры и предприниматели.
В рамках проекта участники проходили обучение по разным программам: "Бережливый стартап", менторские сессии с ведущими предпринимателями Алтайского края и "Экспертный конвейер", которые помогли каждому посмотреть на свою идею с самых неожиданных сторон.
В конце ноября 15 финалистов представили жюри свои проекты, на защиту у ребят было всего пять минут. Большинство идей вызвали живой отклик у членов жюри: были и полезные советы, и вопросы, и даже юмор.
"Идея – это самое важное, то, с чего стоит начать. У ребят на проекте был длинный путь, и, надеюсь, в бизнесе он только начинается. Свое дело – большая ответственность, а вместе с тем и то, что приводит к успеху. Успех каждого проекта для Центра еще раз подтвердит, что все не зря, меры господдержки начинающих предпринимателей работают, и нацпроект будет расширяться и расти, дорабатывать новые механизмы для начинающих бизнесменов", – поделился руководитель Центра "Мой бизнес" Антон Слободчиков.
В номинации "Школьники от 14 до 17 лет" победителями стали:
- Екатерина Тишкина – проект "Магазин по продаже натуральных лакомств для собак с собственным производством "Покорми Бро!";
- Кирилл Гришакин – проект "Узкоспециализированная автоматизация и роботизация процессов";
- Денис Каширский – проект "Образовательный Kit*-набор по робототехнике".
В номинации "Молодежь в возрасте от 18 до 35 лет" одержали победу:
- Софья Бигбаева – "Питомник-производство крупномерных растений "Зеленая Индустрия";
- Ксения Баданина – проект "Деревянное ремесло;
- Маргарита Зудилова – "Свечной гигант, мастерская-магазин "СвеТча".
"Фабрика бизнес-идей" реализована благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.*Kit ("Кит")
08:45:07 05-12-2023
ИнфоЦыгане?
11:56:43 05-12-2023
"Идея – это самое важное, то, с чего стоит начать" Идея не стоит ничего. Даже готовый продукт который еще никто не купил не стоит ничего. Начинать надо с образования и самообразования.
12:39:45 05-12-2023
а чуть позже все эти мамкины стартаперы колбасу на полках расставляют и кредиты за бизнес выплачивают.
20:15:00 07-12-2023
На моё предложение об очистке воздуха из труб (эко-проект) для мусороперерабатывающих заводов и угольных предприятий НИКТО НЕ ОТКЛИКНУЛСЯ! Ни Слободчиков, ни Абрамченко, ни Касперская, ни российские и американские банки в США... Была идея и способы привлечения денег под проект на международном уровне! В ответ - гробовое молчание уже несколько лет. Есть доказательства в виде отправленной электронной почты в их организации (мои письма, email). Хотелось бы услышать официальный ответ от вышеперечисленных людей и фирм в этой теме, здесь, в комментариях. Просьба к журналистам - помочь с информированием.