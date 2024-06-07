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"Фактор 2" для трезвых. Группу "Комната культуры" из Барнаула обсудили в шоу Пушного

Юмористка Ольга Парфенюк включила Александру Пушному трек "Поезда", но, кажется, он его не очень заценил

07 июня 2024, 14:50, ИА Амител

Фото: кадр, как Александр Пушной слушает "Комнату культуры"
Фото: кадр, как Александр Пушной слушает "Комнату культуры"

Юмористка и стендапер Ольга Парфенюк в популярном шоу "Кумиры кумиров" Александра Пушнова во "ВКонтакте" рассказала, что ей очень нравится песня "Поезда" барнаульской группы "Комната культуры".

Говоря о последних треках, которые понравилась юмористке, она упомянула музыканта Евгения Трофимова. Александр Пушной сказал, что ничего не знает о коллективе "Комната культуры" и включил трек "Поезда", которые сейчас является одним из самых популярных в стране на стриминговых платформах. Судя по скептическому выражению лица Александра Пушного, песня ему не очень понравилась. Он даже не хотел дослушать припев композиции.

"Тихо… Вижу, ты их уже ругаешь. Это такие "Фактор 2" для трезвых людей. Они такие "Фактор 2" для приличных людей", – попыталась Ольга Парфенюк "продать" Александру Пушному творчество барнаульской группы, но оно ему, видимо, все равно не очень зашло.

Посмотреть фрагмент о "Комнате культуры" можно с 43:25

Песня "Поезда" "Комнаты культуры" за последние несколько месяцев стала настоящим хитом. Ее можно было услышать на Первом канале в программе КВН, а также на НТВ в проекте "Звезды".

Александр Пушной – популярный ведущий, юморист и музыкант. В своих проектах "Кумиры кумиров" и "Рок жив" он рассказывает о творчестве лучших российских и зарубежных музыкантов. Среди них Queen, Metallica, The Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin и другие.

Барнаул музыка

Комментарии 5

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гость

14:58:18 07-06-2024

хрень же полная

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Гость

15:12:29 07-06-2024

кто все эти люди???

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Гость

12:12:21 10-06-2024

Гость (15:12:29 07-06-2024) кто все эти люди???... С подключением)

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Гость

15:31:29 07-06-2024

Да нормально он отреагировал, чего вы тут) головой покачал в ритм и сказал, что у них одинаковые вкусы. Дядь Саша крутой! Комната культуры топ!

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Верди

13:16:59 09-06-2024

Стыдно должно быть мужику петь бабьим голосом всякую хрень

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