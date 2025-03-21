Фальков указал на низкое качество иностранных студентов в России
Он отметил, что трудности обычно с теми иностранцами, которые учатся на платной основе
21 марта 2025, 23:10, ИА Амител
Качество иностранных студентов оставляет желать лучшего. Как сообщает РБК, об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Министр подчеркнул, что в российской системе образования необходимо переходить от формального подхода и достижения показателей к содержательной работе. Фальков считает, что лучше не выполнить показатели, но взять тех, кто мотивирован на обучение, намерен учиться в РФ и приезжает сюда ради этого. Он отметил, что трудности обычно с теми иностранцами, которые учатся на платной основе.
По данным Минобрнауки, в 2024 году в РФ обучалось 395 тысяч иностранцев. По сравнению с 2023 годом показатель вырос на 12%. Более 76% студентов приехали из стран СНГ, Китая и Индии.
10:42:52 22-03-2025
а нашими платниками значит проблем нет.
ок, так и запишем.
10:51:25 22-03-2025
Да гнать надо этих гастробайтеров.
15:50:07 22-03-2025
Министр, к сожалению, не знает, что хуже всех мотивированы и учатся не платники, а бюджетники, набранные по квотам Россотрудничества. Это удивляет...
15:50:56 22-03-2025
Министр, к сожалению, не знает, что хуже всех мотивированы и учатся не платники, а бюджетники, набранные по квотам Россотрудничества. Это удивляет...