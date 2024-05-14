Фальков заявил, что с 2025 года в России не будет понятия "бакалавр"

Глава Минобра также отметил, что для некоторых специальностей четырехлетнего образования недостаточно – им нужно учиться 5-5,5 года

14 мая 2024, 22:08, ИА Амител

Учебники / Фото: unsplash.com

Новая система высшего образования, которая будет повсеместно внедрена с 2025 года, исключит понятие "бакалавр". Как сообщает ТАСС, об этом во время выступления на заседании Госдумы заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

"В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия "бакалавр". Это будет высшее образование и специализированное высшее образование", – сказал он.

Фальков также отметил, что для некоторых специальностей четырехлетнего образования недостаточно – им нужно учиться 5-5,5 года. Это касается инженеров, педагогов и врачей.

Напомним, что в мае 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования. Эксперимент будет проводиться в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете (БФУ) им. Иммануила Канта и Томском государственном университете (ТГУ).

Новая система предполагает базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное в виде аспирантуры. Под спецподготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировки. В базовом уровне срок обучения составит от 4 до 6 лет, в магистратуре – от 1 до 3 лет.