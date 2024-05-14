Фальков заявил, что с 2025 года в России не будет понятия "бакалавр"
Глава Минобра также отметил, что для некоторых специальностей четырехлетнего образования недостаточно – им нужно учиться 5-5,5 года
14 мая 2024, 22:08, ИА Амител
Новая система высшего образования, которая будет повсеместно внедрена с 2025 года, исключит понятие "бакалавр". Как сообщает ТАСС, об этом во время выступления на заседании Госдумы заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия "бакалавр". Это будет высшее образование и специализированное высшее образование", – сказал он.
Фальков также отметил, что для некоторых специальностей четырехлетнего образования недостаточно – им нужно учиться 5-5,5 года. Это касается инженеров, педагогов и врачей.
Напомним, что в мае 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования. Эксперимент будет проводиться в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете (БФУ) им. Иммануила Канта и Томском государственном университете (ТГУ).
Новая система предполагает базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное в виде аспирантуры. Под спецподготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировки. В базовом уровне срок обучения составит от 4 до 6 лет, в магистратуре – от 1 до 3 лет.
06:38:45 15-05-2024
И куда их сейчас девать?
09:24:36 15-05-2024
Верните обратно техникумы и институты!
09:48:43 15-05-2024
А какие дипломы тогда получат те, кто поступил в 2023г и закончит в 2026г? Если на бакалавриат уже не принимали, но и новую систему ещё не приняли?
10:16:29 15-05-2024
Знания которые молодые люди получают в ВУЗах устаривают к моменту получения диплома! Мое мнение вышка 2-3 года потом курсы повышения квалификации под веяния времени и потребности экономики страны. А не вот это вот. То мы применяем опыт Европы, то отказываемся. А кадров учить студентов нет. Базы нет.
PS: ИИ все знания будет выдавать в смартфоне, который лежит в кармане вашего телефона)))
12:15:08 15-05-2024
Гость (10:16:29 15-05-2024) Знания которые молодые люди получают в ВУЗах устаривают к мо... В советские времена нас , специалистов после ВУЗа, каждые 5 лет направляли на повышение квалификации в отраслевые НИИ Москвы и Ленинграда.Причем, для работника бесплатно.Оплату производили министерства по заявке предприятия.Я, конечно, имею в виду предприятие, где я работал.Совершенно прекрасное предприятие! А начиная с 5 курса - производственная практика на предприятии,куда распределен, далее преддипломная практика и написание дипломной работы.Защита дипломной работы на предприятии, оценивалась ртабота помимо прочего, насколько он был на основе задач предприятия.
10:32:41 15-05-2024
Все что дают в универах как правило забывается. Практика самый хороший опыт. Нужно первые 2 курса учить в стенах ВУЗа по специальности. а далее только практика, тогда выйдет настоящий специалист
13:07:18 29-05-2024
Был бакалавр и магистр, а стало высшее и высшее специализированное. Это как ГАИ и ГИБДД и полиция милицич