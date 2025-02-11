Фальсификат в мясной продукции магазинов "Светофор" выявил алтайский Россельхознадзор

В продуктах обнаружили ДНК птицы, что противоречит заявленной в этикетке информации. На момент публикации новости amic.ru не удалось получить комментарий у регионального представителя сети

11 февраля 2025, 09:08, ИА Амител

Мясная продукция магазина "Светофор" / Фото: предоставлено пресс-службой Россельхознадзора по Алтайскому краю

В магазинах сети "Светофор" Алтайского края выявили фальсифицированную мясную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по региону.

По данным ведомства, в январе – феврале 2025 года специалисты выявили нарушения в ряде магазинов торговой сети "Светофор" Барнаула и Рубцовска. Нарушения произошли в оформлении ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС "Меркурий" и отсутствии прослеживаемости животноводческой продукции, что является ключевым фактом, подтверждающим ее качество и безопасность:

несвоевременное гашение ветеринарных сопроводительных документов;

отсутствие документов, подтверждающих доставку и перемещение продукции в место ее реализации и др.

В рамках выездов региональных Россельхознадзора и прокуратуры отобрано 12 проб молочной (молоко, творог, масло) и мясной (пельмени, колбасы, мясо птицы) продукции, которые исследовали в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ "ВНИИЗЖ" на показатели качества и безопасности.

"7 февраля в Управление Россельхознадзора поступили первые результаты лабораторных исследований: в пельменях "Элитные" и колбасном изделии "хлеб мясной "Чайный" обнаружена ДНК птицы. Наличие мяса птицы не заявлено на этикетке, что свидетельствует о фальсификации мясной продукции", – подчеркнули в Россельхознадзоре.

Специалисты ведомства изымают из оборота некачественную продукцию и отзывают из обращения декларации о соответствии. По выявленным нарушениям Россельхознадзор выдал магазинам пять предостережений. Виновных в нарушении ветеринарного законодательства привлекут к административной ответственности.

В ближайшее время Россельхознадзор ожидает новые результаты исследований мясной и молочной продукции сети магазинов "Светофор" Алтайского края.