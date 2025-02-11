Фальсификат в мясной продукции магазинов "Светофор" выявил алтайский Россельхознадзор
В продуктах обнаружили ДНК птицы, что противоречит заявленной в этикетке информации. На момент публикации новости amic.ru не удалось получить комментарий у регионального представителя сети
11 февраля 2025, 09:08, ИА Амител
В магазинах сети "Светофор" Алтайского края выявили фальсифицированную мясную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по региону.
По данным ведомства, в январе – феврале 2025 года специалисты выявили нарушения в ряде магазинов торговой сети "Светофор" Барнаула и Рубцовска. Нарушения произошли в оформлении ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС "Меркурий" и отсутствии прослеживаемости животноводческой продукции, что является ключевым фактом, подтверждающим ее качество и безопасность:
- несвоевременное гашение ветеринарных сопроводительных документов;
- отсутствие документов, подтверждающих доставку и перемещение продукции в место ее реализации и др.
В рамках выездов региональных Россельхознадзора и прокуратуры отобрано 12 проб молочной (молоко, творог, масло) и мясной (пельмени, колбасы, мясо птицы) продукции, которые исследовали в подведомственном Россельхознадзору ФГБУ "ВНИИЗЖ" на показатели качества и безопасности.
"7 февраля в Управление Россельхознадзора поступили первые результаты лабораторных исследований: в пельменях "Элитные" и колбасном изделии "хлеб мясной "Чайный" обнаружена ДНК птицы. Наличие мяса птицы не заявлено на этикетке, что свидетельствует о фальсификации мясной продукции", – подчеркнули в Россельхознадзоре.
Специалисты ведомства изымают из оборота некачественную продукцию и отзывают из обращения декларации о соответствии. По выявленным нарушениям Россельхознадзор выдал магазинам пять предостережений. Виновных в нарушении ветеринарного законодательства привлекут к административной ответственности.
В ближайшее время Россельхознадзор ожидает новые результаты исследований мясной и молочной продукции сети магазинов "Светофор" Алтайского края.
09:11:16 11-02-2025
Магазины в Барнауле работают?
09:52:15 11-02-2025
Гость (09:11:16 11-02-2025) Магазины в Барнауле работают? ... У "России" закрыли больше двух недель назад.
09:18:07 11-02-2025
А когда в машку вонючую россельхознадзор заходит он ничего не чувствует и не видит?
11:02:25 11-02-2025
Russkiy (09:18:07 11-02-2025) А когда в машку вонючую россельхознадзор заходит он ничего н... Вот-вот! И с чего это в Машке вдруг горох колотый ( ПМЖЛ) сразу на 22рубля подорожал? Прям, плати меньше и живи лучше - за 52 рубля!
15:56:22 11-02-2025
Russkiy (09:18:07 11-02-2025) А когда в машку вонючую россельхознадзор заходит он ничего н... и машку прикроют к бабке не ходи - прошло время ее
09:36:08 11-02-2025
Что из Светофора, что из Мрашки покупать продукты это как в русскую рулетку играть.
09:43:13 11-02-2025
Хорошие новости! В пельменях есть ДНК мяса! А не только клей и вкусовые добавки, имитирующие натуральное.
09:52:26 11-02-2025
Гость (09:43:13 11-02-2025) Хорошие новости! В пельменях есть ДНК мяса! А не только кле... Да, и "чайную" колбасу тоже надо брать, раз проверили и нашли мясные признаки птицы.
10:23:13 11-02-2025
Гость (09:43:13 11-02-2025) Хорошие новости! В пельменях есть ДНК мяса! А не только кле... Про мясо никто не говорил, может, шкура.
11:07:11 11-02-2025
Гость (10:23:13 11-02-2025) Про мясо никто не говорил, может, шкура.... А может просто голубь нагадил
13:12:30 11-02-2025
Гость (11:07:11 11-02-2025) А может просто голубь нагадил... А это уже -биологически активная добавка.
09:45:59 11-02-2025
К производителям продукции которую изымают в светофорах по всей стране, ни у кого вопросов не возникло. Да и в другие магазина она явно не поставляется .
Вот бы такие проверки во всех сетях организовать. Вообще кажется, что это и есть основания задача этих ведомств, но это только кажется
09:56:44 11-02-2025
Гость (09:45:59 11-02-2025) К производителям продукции которую изымают в светофорах по в... Где-то читал, что для светофора другие рецептуры - подешевле
10:15:47 11-02-2025
Гость (09:56:44 11-02-2025) Где-то читал, что для светофора другие рецептуры - подешевле...
этой практике уже не один десяток лет. сети заявляют производителю, например, сделать колбаску не дороже какой-то цены, естественно технологи будут лепить из говна конфетку. например, краковская одного производителя в разных магазинах разного качества ))) Ничего криминального в этой практике не было бы, если бы эта продукция не заявлялась как одинаковая везде, так бы и писали: дешевый аналог .жадность, господа
10:26:20 11-02-2025
Гость (10:15:47 11-02-2025) этой практике уже не один десяток лет. сети заявляют про... Ну, или продукт высшего сорта, первого, второго. Но так, чтобы на упаковке было видно.
11:26:54 11-02-2025
Гость (10:15:47 11-02-2025) этой практике уже не один десяток лет. сети заявляют про... Точно знаю, что специально для МР делают Краковскую колбасу.
18:52:33 11-02-2025
Гость (11:26:54 11-02-2025) Точно знаю, что специально для МР делают Краковскую колбасу.... Ну Барнаульский пищевик Краковская самая вкусная
10:23:34 11-02-2025
Гость (09:56:44 11-02-2025) Где-то читал, что для светофора другие рецептуры - подешевле... Как-то покупали колбасу, не помню как называется, представляет собой рулет из птичьего мяса в сеточке. Точно такой же был в крупных сетевых магазинах, но на 200р дороже. Вкус одинаковый.
09:54:58 11-02-2025
ну эти же помои сетям не с марса и не госдеп привозит.
у поильцев, кормильцев и солей земли-то давайте поинтересуемся, почему нас помоями травят? а обычные продукты в втридорога и в маленьких магазинчиках.
а то нам все им в ножки бить надо, за то что с голоду без них не подохли, при том что конкурентов у них уже как десять лет нет, но есть ТУ, вместо ГОСТа.
08:29:27 12-02-2025
Гость (09:54:58 11-02-2025) ну эти же помои сетям не с марса и не госдеп привозит.у ... составь конкуренцию , уложись в себестоимость и тебе поклонятся благодарные покупатели , ну или оищо набьют неблагодарные ;))
10:11:17 11-02-2025
Работал столько лет, никому не мешал... А сейчас видно у кого-то стоит на пути. Только вот очень интересно, почему Россельхознадзор интересуется только одной сетью "Световора"? Проверьте ВСЕХ! И потом почуйте на лаврах, что всех недобросовестных привлекли к ответственности. А так потребитель видит только "заказуху", а не заботу об его здоровье.
13:20:11 11-02-2025
Гость (10:11:17 11-02-2025) Работал столько лет, никому не мешал... А сейчас видно у ког... за кого оплатили того и проверяют
14:20:15 13-02-2025
Гость (10:11:17 11-02-2025) Работал столько лет, никому не мешал... А сейчас видно у ког... Кто деньги платит, того заказ на устранение с рынка и выполняют. Если дать денег больше, чем какой-нибудь Рашкин, то сеть Рашкина то же закроют. Не дадите денег, значит и не будет заказа на устранение торговой сети конкурента. А жалостливые слова в проверяющих организациях никто и слушать не будет.
10:44:09 11-02-2025
Было как-то, купил в МРа колбасу "Бескиден", кузбасского производства, а внутри неё обнаружилась трубчатая кость, каковых ни у свиней, ни у коров нет, а есть у кур... Надо было отнести её куда следует, сейчас бы уже без МРа жили бы...
10:59:37 11-02-2025
В симафоре тоже самое импортозамещательское дерьмище, что и в Мрашке, пятёрочке, ленте... , только дешевле и без красивых фанатиков.
11:25:29 11-02-2025
Почему Маяк не проверяют? Общий хозяин со Светофором.
11:40:49 11-02-2025
Гость (11:25:29 11-02-2025) Почему Маяк не проверяют? Общий хозяин со Светофором. ...
Почему психиатры поголовно жителей региона не проверяют? И не лишают их интернета! Мечты, конечно!
16:00:39 11-02-2025
маяк не трогайте
там свежее мясо привозят и красную рыбу свежайшую бывает привозят
и цена маленькая. Народ разбирает это в секунды, но с утреца если то затариться можно
чай там бета бывает нормальный и тушенку я там на лето беру - отличное качество
14:18:10 11-02-2025
Сетевой ретейл, несомененно, для потребителя зло в чистом виде... но кто из вас готов платить за офигенно вкусных, в меру жирных, мясистых кур, по 370 руб./кг. потрошёной тушкой? Для вас- фермерский рынок. Это одно, а другое- в "светофоре" полно было нормальных товаров вполне недурного качества, снеки, мороженое, крупы, макароны, стиральные порошки и другая химия...
14:48:26 11-02-2025
Гость (14:18:10 11-02-2025) Сетевой ретейл, несомененно, для потребителя зло в чистом ви... про химию в светофоре вот не надо, покупал там средство от сорняков, на этикетке на бутылке средство активное как и в торнадо, концентрация та же, толок дешевле. Полил все согласно инструкции, только сорняки чуть чуть пожухли и все. Взял в Садоводе средство от сорняков в тем же активным веществом и концентрацией, только дороже. Развел так же, и сорняки засохли через 7 дней, как и было обещано. А я потерял время и деньги, потому что пришлось повторно покупать тоже средство от сорняков и время было упущено в борьбе с сорняками. Есть разница все таки, получается. Покупал там горшки цветочные и тряпки, вроде норм.
15:20:41 11-02-2025
Гость (14:18:10 11-02-2025) Сетевой ретейл, несомененно, для потребителя зло в чистом ви... Вот только про мороженое не надо! Там не мороженое, а подкрашенная и подслащенная замороженная вода. Вода, Карл!!!
15:08:39 11-02-2025
ДНК птицы это не самое плохое ДНК которое можно найти в пельмешках за 195р, зато они не развариваются и вкусные, вот на днях удивился, а рядом лежали за 300 с чем то рублей, разварились в кашу, там тогда чье днк?
15:52:09 11-02-2025
да закроют светофор к бабке не ходи
а шоколад там швейцарский отличный был
16:52:58 11-02-2025
На норм еду ...просто нету...в чем вопрос к светофору не пойму..люди все понимают что берут...на норм еду просто денег нет...надо потерпеть...вы держитесь тут...хорошего вам настроения
05:28:26 12-02-2025
Ну нету у людей денег (16:52:58 11-02-2025) На норм еду ...просто нету...в чем вопрос к светофору не пой... Ответ простой.Скорее всего, стал мощным конкурентом на пути европейских ритейлеров.
19:34:40 11-02-2025
Россельхознадзор занимается контролем и надзором в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, семеноводства, обращения с пестицидами и агрохимикатами, использования земель сельскохозяйственного назначения, виноградарства и виноделия.
Дошла очередь до семафора, мрачных и магнитных магазинов.
19:44:08 11-02-2025
Брала как то раз пельмени, судя по этикетке полностью из мяса и без сои... Собака есть не стала... Просто блевотина.
Рыба сколько не брала при разморозки отходит от кости!!!судя по всему своей смертью померла... Пусть рыбу проверят в шоке будут...
Теперь беру только мыломойку и саженцы.
22:32:10 11-02-2025
Контора заказов
00:05:30 12-02-2025
Причём здесь Светофор, вопросы задайте производителю, чего они там намешали.
04:24:51 12-02-2025
Интересно кому хозяин дорогу перешёл?, что его за ж.пу дёргать начали!
13:58:49 12-02-2025
Косточки свиные, рагу. Воняют химией. Хоть сырые, хоть варёные. Травят.
03:44:51 13-02-2025
Гость (10:15:47 11-02-2025) этой практике уже не один десяток лет. сети заявляют про... Чудный народ , вы хотите за рубль купить хорошего качества колбасу ? А само мясо вы видели сколько стоит ????