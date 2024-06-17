Фанат из Белгорода пронес на Евро российский флаг
По словам мужчины, сделать это было легко
17 июня 2024, 11:02, ИА Амител
Футбольный болельщик Василий рассказал, как ему удалось пронести на матч-открытие чемпионата Европы – 2024 российский флаг с надписью "Белгород".
"Досмотр был очень поверхностным: проверяющие просто искали запрещенные предметы. Все прошло быстро и легко, как и на турнирах в России. Досмотр на всех соревнованиях примерно одинаковый: проверяют на ощупь, смотрят и отпускают со своим флагом. Никаких проблем не возникло", – рассказал Василий в интервью Sport24.
Матч завершился победой сборной Германии со счетом 5:1. Голы забили Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц, Никлас Фюллькруг, Эмре Джан, а также Антонио Рюдигер, который забил автогол.
11:23:25 17-06-2024
Где фото ?
12:19:36 17-06-2024
Гость (11:23:25 17-06-2024) Где фото ?... в статье есть ссылка на источник. там подробности и фото.