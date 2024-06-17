Фанат из Белгорода пронес на Евро российский флаг

По словам мужчины, сделать это было легко

17 июня 2024, 11:02, ИА Амител

Флаг России / Фото: pxhere.com/ru/photo/675078

Футбольный болельщик Василий рассказал, как ему удалось пронести на матч-открытие чемпионата Европы – 2024 российский флаг с надписью "Белгород".

"Досмотр был очень поверхностным: проверяющие просто искали запрещенные предметы. Все прошло быстро и легко, как и на турнирах в России. Досмотр на всех соревнованиях примерно одинаковый: проверяют на ощупь, смотрят и отпускают со своим флагом. Никаких проблем не возникло", – рассказал Василий в интервью Sport24.

Матч завершился победой сборной Германии со счетом 5:1. Голы забили Флориан Вирц, Джамал Мусиала, Кай Хаверц, Никлас Фюллькруг, Эмре Джан, а также Антонио Рюдигер, который забил автогол.