Фанатку "Короля и Шута" проверит полиция за фото в трусах на могиле Горшка
Опубликованные снимки разозлили поклонников группы
04 мая 2023, 18:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Фанатку "Короля и Шута" проверит полиция. Поводом для начала проверки стали фотографии, которые девушка опубликовала в социальных сетях.
Она пришла на могилу солиста группы Горшка и устроила фотосессию с цветами и в стрингах. Выкинула фото в Сеть, на что обозлились фанаты.
Кто-то обратился в полицию, там начали проверку. Против девушки опубликовали петицию, которую подписали уже больше тысячи человек, пишет Shot.
19:31:19 04-05-2023
а что по гладбищу нельзя в трусах ходить?
08:27:16 05-05-2023
Гость (19:31:19 04-05-2023) а что по гладбищу нельзя в трусах ходить?... Только без трусов!
08:42:32 05-05-2023
Только без трусов! - но крестик оставить!!!!
10:38:13 05-05-2023
Расследование века. Жутчайшее преступление. Ура, товарищи!
14:36:52 05-05-2023
Оскорбление чувств верующих в Горшка?