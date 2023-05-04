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Фанатку "Короля и Шута" проверит полиция за фото в трусах на могиле Горшка

Опубликованные снимки разозлили поклонников группы

04 мая 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Фанатку "Короля и Шута" проверит полиция. Поводом для начала проверки стали фотографии, которые девушка опубликовала в социальных сетях.

Она пришла на могилу солиста группы Горшка и устроила фотосессию с цветами и в стрингах. Выкинула фото в Сеть, на что обозлились фанаты.

Кто-то обратился в полицию, там начали проверку. Против девушки опубликовали петицию, которую подписали уже больше тысячи человек, пишет Shot.

Комментарии 5

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Гость

19:31:19 04-05-2023

а что по гладбищу нельзя в трусах ходить?

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Гость

08:27:16 05-05-2023

Гость (19:31:19 04-05-2023) а что по гладбищу нельзя в трусах ходить?... Только без трусов!

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Гость

08:42:32 05-05-2023

Только без трусов! - но крестик оставить!!!!

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Иван

10:38:13 05-05-2023

Расследование века. Жутчайшее преступление. Ура, товарищи!

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Гость

14:36:52 05-05-2023

Оскорбление чувств верующих в Горшка?

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