Фанатку "Короля и Шута" проверит полиция за фото в трусах на могиле Горшка

Опубликованные снимки разозлили поклонников группы

04 мая 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Фанатку "Короля и Шута" проверит полиция. Поводом для начала проверки стали фотографии, которые девушка опубликовала в социальных сетях.

Она пришла на могилу солиста группы Горшка и устроила фотосессию с цветами и в стрингах. Выкинула фото в Сеть, на что обозлились фанаты.

Кто-то обратился в полицию, там начали проверку. Против девушки опубликовали петицию, которую подписали уже больше тысячи человек, пишет Shot.