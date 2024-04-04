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ФАС обнаружила в действиях Apple нарушение антимонопольного законодательства

Российские пользователи устройств компании не могут использовать весь функционал для получения банковских услуг, даже если приобрели технику во время официальных продаж

04 апреля 2024, 16:42, ИА Амител

Логотип Apple / Фото: unsplash.com
Логотип Apple / Фото: unsplash.com

ФАС обнаружила в действиях Apple нарушение антимонопольного законодательства. Как сообщает телеканал "360", ведомство потребовало от компании объяснить ограничение доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в iOS.

Российские пользователи устройств Apple не могут использовать весь функционал для получения банковских услуг, даже если приобрели технику во время официальных продаж, отмечают в ведомстве. ФАС подозревает, что своими действиями она нарушает антимонопольное законодательство.

"Apple необходимо представить позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в системе iOS", — указали в пресс-службе.Напомним, что ранее корпорация удалила из AppStore мобильные приложения многих банков, включая приложения НСПК "СБПэй" и "Привет!". Кроме того, из магазина приложений также исчезли все сервисы банков, против которых США вводили санкции.

техника

Комментарии 6

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Гость

16:45:51 04-04-2024

А то чо?

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Гость

17:01:13 04-04-2024

Господи!? Да любой бизнес копните поглубже, там столько всего нароете...!? Ибо... Коррупция для бизнеса это не преступление, а выгодное капиталовложение!...

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Гость

17:04:13 04-04-2024

изъять все огрызки у населения и организаций. забить ими ракеты вместо боеголовок и запульнуть по америкосии))

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Гость

17:08:23 04-04-2024

Гость (17:04:13 04-04-2024) изъять все огрызки у населения и организаций. забить ими рак... Тоже пойдёт...

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Гость

17:08:50 04-04-2024

Гость (17:04:13 04-04-2024) изъять все огрызки у населения и организаций. забить ими рак... Это акция будет против населения какой страны?

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Гость

08:36:33 05-04-2024

Да вы что? Ай-яй-яй. кто бы мог подумать! :D

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