ФАС обнаружила в действиях Apple нарушение антимонопольного законодательства
Российские пользователи устройств компании не могут использовать весь функционал для получения банковских услуг, даже если приобрели технику во время официальных продаж
04 апреля 2024, 16:42, ИА Амител
ФАС обнаружила в действиях Apple нарушение антимонопольного законодательства. Как сообщает телеканал "360", ведомство потребовало от компании объяснить ограничение доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в iOS.
Российские пользователи устройств Apple не могут использовать весь функционал для получения банковских услуг, даже если приобрели технику во время официальных продаж, отмечают в ведомстве. ФАС подозревает, что своими действиями она нарушает антимонопольное законодательство.
"Apple необходимо представить позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в системе iOS", — указали в пресс-службе.Напомним, что ранее корпорация удалила из AppStore мобильные приложения многих банков, включая приложения НСПК "СБПэй" и "Привет!". Кроме того, из магазина приложений также исчезли все сервисы банков, против которых США вводили санкции.
16:45:51 04-04-2024
А то чо?
17:01:13 04-04-2024
Господи!? Да любой бизнес копните поглубже, там столько всего нароете...!? Ибо... Коррупция для бизнеса это не преступление, а выгодное капиталовложение!...
17:04:13 04-04-2024
изъять все огрызки у населения и организаций. забить ими ракеты вместо боеголовок и запульнуть по америкосии))
17:08:23 04-04-2024
Гость (17:04:13 04-04-2024) изъять все огрызки у населения и организаций. забить ими рак... Тоже пойдёт...
17:08:50 04-04-2024
Гость (17:04:13 04-04-2024) изъять все огрызки у населения и организаций. забить ими рак... Это акция будет против населения какой страны?
08:36:33 05-04-2024
Да вы что? Ай-яй-яй. кто бы мог подумать! :D