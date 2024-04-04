Российские пользователи устройств компании не могут использовать весь функционал для получения банковских услуг, даже если приобрели технику во время официальных продаж

04 апреля 2024, 16:42, ИА Амител

Логотип Apple / Фото: unsplash.com

ФАС обнаружила в действиях Apple нарушение антимонопольного законодательства. Как сообщает телеканал "360", ведомство потребовало от компании объяснить ограничение доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в iOS.

Российские пользователи устройств Apple не могут использовать весь функционал для получения банковских услуг, даже если приобрели технику во время официальных продаж, отмечают в ведомстве. ФАС подозревает, что своими действиями она нарушает антимонопольное законодательство.

"Apple необходимо представить позицию относительно доступа российских платежных систем к бесконтактным платежам в системе iOS", — указали в пресс-службе.Напомним, что ранее корпорация удалила из AppStore мобильные приложения многих банков, включая приложения НСПК "СБПэй" и "Привет!". Кроме того, из магазина приложений также исчезли все сервисы банков, против которых США вводили санкции.