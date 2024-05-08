ФАС рекомендовала производителям не повышать цену стройматериалов без оснований

Ведомство особенно тщательно следит за ситуацией из-за паводковой обстановки в Алтайском крае и других регионах

08 мая 2024, 09:00, ИА Амител

Деревянные доски / Фото: unsplash.com

Федеральная антимонопольная служба рекомендовала производителям стройматериалов не повышать цену на товары без основания. Причина – паводковая ситуация в Алтайском крае, Оренбургской, Курганской, Тюменской областях и близлежащих регионах. Сейчас на территории этих субъектов повреждены здания и дома, поэтому растет спрос на материалы, необходимые для их восстановления. Как сообщает Business FM* Барнаул, ведомство будет следить за тем, чтобы цены оставались в пределах разумного.

Помощник руководителя алтайского управления федеральной антимонопольной службы Ирина Селиванова отметила, что ФАС регулярно контролирует цены на стройматериалы в связи с паводковой обстановкой в ряде регионов России.

"Ведомство обращает внимание на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования на рынке. По имеющимся в антимонопольной службе, в Минпромторге и Минстрое данным, основания для повышения цен на соответствующую продукцию отсутствуют. Производителям стройматериалов также необходимо довести указанную информацию до своих торговых домов, дилеров и агентов. Информация о росте цен на стройматериалы, полученная ФАС России, будет являться поводом для оценки действий организации на предметное нарушение антимонопольного законодательства", – сказала Селиванова. Также антимонопольщики запустили горячую линию, где можно сообщить о росте цен, если такие факты будут. Номер телефона размещен на сайте алтайского ведомства.

* Business FM ("Бизнес ФМ")