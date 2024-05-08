ФАС рекомендовала производителям не повышать цену стройматериалов без оснований
Ведомство особенно тщательно следит за ситуацией из-за паводковой обстановки в Алтайском крае и других регионах
08 мая 2024, 09:00, ИА Амител
Федеральная антимонопольная служба рекомендовала производителям стройматериалов не повышать цену на товары без основания. Причина – паводковая ситуация в Алтайском крае, Оренбургской, Курганской, Тюменской областях и близлежащих регионах. Сейчас на территории этих субъектов повреждены здания и дома, поэтому растет спрос на материалы, необходимые для их восстановления. Как сообщает Business FM* Барнаул, ведомство будет следить за тем, чтобы цены оставались в пределах разумного.
Помощник руководителя алтайского управления федеральной антимонопольной службы Ирина Селиванова отметила, что ФАС регулярно контролирует цены на стройматериалы в связи с паводковой обстановкой в ряде регионов России.
"Ведомство обращает внимание на необходимость соблюдения принципов ответственного ценообразования на рынке. По имеющимся в антимонопольной службе, в Минпромторге и Минстрое данным, основания для повышения цен на соответствующую продукцию отсутствуют. Производителям стройматериалов также необходимо довести указанную информацию до своих торговых домов, дилеров и агентов. Информация о росте цен на стройматериалы, полученная ФАС России, будет являться поводом для оценки действий организации на предметное нарушение антимонопольного законодательства", – сказала Селиванова. Также антимонопольщики запустили горячую линию, где можно сообщить о росте цен, если такие факты будут. Номер телефона размещен на сайте алтайского ведомства.
* Business FM ("Бизнес ФМ")
09:03:00 08-05-2024
А желание получить максимальную прибыль- основание?)
09:42:00 08-05-2024
Мы плевали на ФАС!!!!
10:56:24 08-05-2024
Гость (09:42:00 08-05-2024) Мы плевали на ФАС!!!!... Им ы и они, все плевали на фас. Тогда нафига нам такой фас нужен вообще?
11:09:39 08-05-2024
Вот если бы не рекомендовала, а запрещала.
13:57:46 08-05-2024
А ФАС цемент не хочет глянуть? он в прошлом месяце на 100р прыгнул за мешок.Если бы они боялись ФАС.....они бы так не делали. Но в нашей стране все клали на ФАС ибо те работают лишь тогда, когда народ прблему в СМИ освещает, и если кто нибудь из правительственных указ даст. ((( а жаль...
14:50:51 08-05-2024
то что можно было купить в 2007 году на 3000 рублей, сегодня стоит 13500 руб.!!!
Инфляция 450%...! это 26% в год!!!
с этим не хотите разобраться!?