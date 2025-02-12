ФАС в Алтайском крае накажет штрафом "Почту России" за слишком дорогие письма
Алтайскому подразделению "Почты России" антимонопольное ведомство выносило предупреждение, но эти меры не помогли
12 февраля 2025, 14:25, ИА Амител
Антимонопольное дело в отношении Алтайского подразделения "Почты России" расследует региональное УФАС. Поводом для этого послужили многочисленные жалобы жителей на факты необоснованного навязывания госкомпанией более дорогих услуг. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель краевого УФАС Андрей Гостюшев.
Вместо того чтобы отправить заказное письмо с уведомлением, как и просили клиенты, сотрудники почты предлагали сделать отправление первым классом. Такие нарушения, в частности, были зафиксированы на главпочтамте Барнаула. "Мягкие меры" не помогли, и ведомство было вынуждено возбудить антимонопольное дело.
"В 2024 году мы выдали почте предупреждение, и она отчиталась, что все исполнено: работа по недопущению впредь таких нарушений проведена. Однако к нам продолжали поступать обращения, более того, заявители представили нам доказательства навязывания таких услуг непосредственно в центральном главпочтамте города Барнаула. Мы вынуждены были возбудить дело, сейчас идет антимонопольное расследование", – рассказал Гостюшев.
По данному делу было уже проведено несколько заседаний, часть из них по разным причинам переносились. О результатах в ведомстве обещали сообщить в ближайшее время.
14:32:58 12-02-2025
Почта - это такая добрая, героическая служба! Я горжусь Почтой.
15:01:27 12-02-2025
ФАС- странная контора, руководствующаяся приказами, отдаваемыми голосами в голове её сотрудников. Ну не шизофрения ли- в совершенно конкурентной среде, где наказывать надо бы за демпинг, а тех, кто задирает цену, рынок сам накажет, они карают именно тех, кто следует рыночным принципам...
15:30:38 12-02-2025
Подруга из Германии ежегодно присылает мне посылки до 20 кг. У меня наконец-то материальное положение стало лучше и я решила отправить ей посылку. Во-первых нигде у них не прописано что можно отправлять. Ссылаются на таможню. Звоню в таможню они мне конкретно дают номер постановления где все прописано, но для почты это не указ. В итоге у меня убрали половину. Кроме этого чтобы отправить ты должен заполнить декларацию на английском, проставить коды товара и еще распечатать эту декларацию и принести ее в мультифорке. После отправки посылки(3 дня ходила все заполняла) самое смешное что они мне ничем помочь не могли, а пока ты в телефоне все не заполнишь ты не получишь номер. Код товара набрал не правильно-возвращаешься назад. После отправки посылки пошла и стала доказывать что я могу отправить и все остальное, что они не приняли.Я доказала что я поава. Посылка пришла через 1,5 месяца ( от нее через 17 дней). Я пошла отправлять вторую. И что вы думаете: они отказались от своего решения и меня ни разу не видели и не слышали. А в этот день Путин проводил прямую линию. Я сказала хорошо говорите что я не имею права на телефон и я отправлю это все Путину. Через 2 часа у меня приняли посылку заставив дописать что ответственность за отправление "неположенных товаров" я никаких претензий к почте не имею. Вторая посылка тоже шла 1,5 месяца. Кто-сделал дырочку и она полегчала на 250 граммов.
15:41:30 12-02-2025
На Островского висит объявление, что меня просят скачать приложение ,, Почта России,,для удобства обслуживания. Оно мне надо? А если нет смартфона, значит я обязана его приобрести, что им удобно было меня обслуживать? Контора ,, Рога и копыта,,
16:21:48 12-02-2025
С ними надо ругаться, выходить на начальство, писать претензии, только тогда они "великодушно" соглашаются отправить пуговку не посылкой, а бандеролью. Суммы разнятся в два, а то и в три раза. Там давно надо разобраться с, так называемыми, "товарными вложениями"
17:06:08 12-02-2025
Самое главное если ты отправляешь одну посылку в Германию( можно до 20кг) платишь в пределах 12 000 руб., а если 2 по 10кг то 20000 руб. Вот они ерундой и занимаются.
20:00:37 12-02-2025
Отправляла заказное письмо, оплатила как положено. А почтальонов- то нет, и письмо благополучно пролежало в отделении получателя, и через месяц вернулось обратно. За то, что вернулось, я ещё раз заплатила. Зачем она нужна с такими услугами??
08:32:31 13-02-2025
Я проживаю в Алтайском крае г камень на Оби. У нас район вокзала 4- е почтовое отделёние. И наша почта закрыта, а все посылки и отправления можно получить только в районе черемушки, это приблизительно 5 км. Автобусом только с пересадкой или на такси. Как добраться до почты пенсионерам или мамашам с детьми? Никто не хочет работать за часть оклада, хорошо что нынче снега почти нет.
09:33:23 13-02-2025
Галина (08:32:31 13-02-2025) Я проживаю в Алтайском крае г камень на Оби. У нас район вок... А вы прям часто письма пишете? Я лет пять на почте не была