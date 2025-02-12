ФАС в Алтайском крае накажет штрафом "Почту России" за слишком дорогие письма

Алтайскому подразделению "Почты России" антимонопольное ведомство выносило предупреждение, но эти меры не помогли

12 февраля 2025, 14:25, ИА Амител

Почтовое отделение / Фото: pochta.ru

Антимонопольное дело в отношении Алтайского подразделения "Почты России" расследует региональное УФАС. Поводом для этого послужили многочисленные жалобы жителей на факты необоснованного навязывания госкомпанией более дорогих услуг. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель краевого УФАС Андрей Гостюшев.

Вместо того чтобы отправить заказное письмо с уведомлением, как и просили клиенты, сотрудники почты предлагали сделать отправление первым классом. Такие нарушения, в частности, были зафиксированы на главпочтамте Барнаула. "Мягкие меры" не помогли, и ведомство было вынуждено возбудить антимонопольное дело.

"В 2024 году мы выдали почте предупреждение, и она отчиталась, что все исполнено: работа по недопущению впредь таких нарушений проведена. Однако к нам продолжали поступать обращения, более того, заявители представили нам доказательства навязывания таких услуг непосредственно в центральном главпочтамте города Барнаула. Мы вынуждены были возбудить дело, сейчас идет антимонопольное расследование", – рассказал Гостюшев.

По данному делу было уже проведено несколько заседаний, часть из них по разным причинам переносились. О результатах в ведомстве обещали сообщить в ближайшее время.