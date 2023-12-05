ФАС возбудила дело в отношении Сбера из-за навязывания страховок
В ведомство обратились люди, которым навязали услуги "Домклик Плюс"
05 декабря 2023, 19:10, ИА Амител
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Сбера и ООО СК "Сбербанк страхование жизни". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Дело возбудили из-за того, что выявили заключения антиконкурентного соглашения в действиях организаций. Отмечается, что в ФАС обратились люди, которым навязали пакет услуг "Домклик Плюс". В него входит предоставление скидки в 1% по ипотеке от Сбербанка.
По мнению ФАС, это предложение позволяет получить кредит на более выгодных условиях у определенной страховой компании, что ограничивает остальных участников рынка. Если нарушения подтвердятся, компаниям грозит штраф.
В Сбере заявили, что пока банк не получил документы от ФАС.
"Мы регулярно запускаем новые продукты, а также улучшаем старые, основная цель - улучшать наши сервисы для клиентов. Одним из таких новых сервисов стал пакет услуг "Домклик Плюс", который включает в себя в том числе полис "Сбербанк страхование жизни". Мы не считаем, что наш пакет нарушает антимонопольное законодательство", - отметил первый зампред правления банка Кирилл Царев.
21:06:06 05-12-2023
Тоже брали ипотеку у Сбере еще до пандемии. Так нам риэлтор посоветовал оформить через "Домклик Плюс", чтобы получить скидку от Сбера в 1%. Это существенные деньги, когда кредит в несколько миллионов рублей. Так что, конечно! Мы согласились. Если бы страховались в Альфе или еще где, кредит нам обошелся бы дороже. И муторнее оформлять страховку в другом офисе. А здесь всё в одном месте - тут же страховка, тут же ипотечный кредит оформляется. Но кому не нравится - пожалуйста, страхуйтесь в других страховых. Только уже без скидок. Разве Сбер виноват, что сделал дешевле и удобнее? Другие страховые могли бы брать с него пример. А не жаловаться, что у них реже страхуются по ипотеке.
22:37:37 05-12-2023
Гость (21:06:06 05-12-2023) Тоже брали ипотеку у Сбере еще до пандемии. Так нам риэлтор ... У знакомой муж умер скоропостижно, пара среднего возраста, никто не ожидал такого. Квартира в ипотеке была у сбера, страховка на муже. С усилиями ,конечно, но ипотеку банк закрыл. Так что страховаться надо.
21:07:35 05-12-2023
А еще я стригусь всегда у одного и того же парикмахера. И тот делает мне скидку. Это не повод для ФАС возбудить против этого парикмахера дело? Ведь он стрижет на более выгодных условиях, что ограничивает остальных участников рынка.
22:35:48 05-12-2023
Гость (21:07:35 05-12-2023) А еще я стригусь всегда у одного и того же парикмахера. И то... А еще таких баранов постоянно стрижет сбербанк. Собственно, поэтому против него дело и завели. Но бараны, видимо, не против...
13:45:08 06-12-2023
Тьфу, ну идите, страхуйтесь где хотите. Вам кто запрещает? Если хотите больше заплатить, то кто здесь глупый Буратино? Вот странные люди, минусующие разумный комментарий. Просто от вредности минусующие. Идите, платите хоть втридорога, раз считать деньги не умеете.
00:37:02 06-12-2023
А за комиссии???????????????Только %по кредиту. И то это преступная схема ростовщиков паразитов по ограблению граждан и народа.
13:03:52 06-12-2023
Хорошая новость
13:47:00 06-12-2023
Гость (13:03:52 06-12-2023) Хорошая новость... В чём она хорошая? Ну перестанет Сбербанк делать скидку в 1% по ипотеке. Это хорошо? Вам сейчас кто мешает выбирать страховую компанию? Без скидки. Вот логика у людей, пусть мне будет хуже, но зато же и Сберу будет хуже.
13:50:30 06-12-2023
Гость (13:47:00 06-12-2023) В чём она хорошая? Ну перестанет Сбербанк делать скидку в 1%... Так сбер сначала ставку поднял на 1 - 1.5 процента, а потом типа скидка. В других банках ставки ниже и страховую любую можно выбрать. На досуге помониторьте, прежде чем "хапуг зеленых" защищать и нахваливать.
13:51:17 06-12-2023
Вот и живете так плохо, что считать не умеете =) Себя вините, а не государство или страну.
15:28:54 06-12-2023
Нет монополии у банков, и у страховых компаний, ФАС проходит мимо.