ФАС возбудила дело в отношении Сбера из-за навязывания страховок

В ведомство обратились люди, которым навязали услуги "Домклик Плюс"

05 декабря 2023, 19:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Сбера и ООО СК "Сбербанк страхование жизни". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбудили из-за того, что выявили заключения антиконкурентного соглашения в действиях организаций. Отмечается, что в ФАС обратились люди, которым навязали пакет услуг "Домклик Плюс". В него входит предоставление скидки в 1% по ипотеке от Сбербанка.

По мнению ФАС, это предложение позволяет получить кредит на более выгодных условиях у определенной страховой компании, что ограничивает остальных участников рынка. Если нарушения подтвердятся, компаниям грозит штраф.

В Сбере заявили, что пока банк не получил документы от ФАС.