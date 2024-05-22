ФАС возбудила дело о необоснованном повышении МТС цен в марте-апреле на 8%
В МТС заявили, что рост обоснован, а документы об этом в ведомство уже предоставляли
22 мая 2024, 22:15, ИА Амител
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила против ПАО "МТС" дело из-за необоснованного повышения цен на услуги сотовой связи в марте-апреле в среднем на 8%. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регулятора.
В ФАС отметили, что речь идет о повышении цен более чем для 30 млн абонентов оператора. По итогам проверки антимонопольщики пришли к выводу, что повышение не обосновано ростом затрат и "не является экономически подтвержденным". Подобными действиями компания "ущемляет интересы абонентов".
В МТС заявили агентству, что рост абонентской платы обоснован и связан с увеличением "затрат на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи". Компания подчеркнула, что предоставила ведомству необходимые подтверждения заранее и в полном объеме.
23:17:13 22-05-2024
И что? Прокукарекали, а там хоть не рассветай! Достали уже с такими никчемными новостями... Вот если изъяли у МТС всю незаконную прибыль, и восстановили предыдущий тариф, вот было бы дело, а так просто болтовня в пользу бедных!
10:50:52 23-05-2024
И когда же толстосумы от мобильной связи по примеру западных стран сделают посекундную тарификацию? Или уже сделали, но я не заметил?
11:05:49 23-05-2024
Гость. (10:50:52 23-05-2024) И когда же толстосумы от мобильной связи по примеру западных... нафиг она нужна посекундная. лет 10 уже плачу за безлимит и не кукарекаю, общаюсь сколько влезет, и в инете сколько надо. Еще б секунды не считать. каменный век.
10:59:04 23-05-2024
раньше билайн были самыми жадными теперь мтс их переплюнул, еще и дурят в Салонах при покупке телефонов.
11:26:16 23-05-2024
Что Билайн, что МТС.....а Ростелеком вообще пенсионеров несанкционированно лишают радио!!!
13:06:08 23-05-2024
А у теле 2 обосновано? А Дом ру обосновано?