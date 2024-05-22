ФАС возбудила дело о необоснованном повышении МТС цен в марте-апреле на 8%

В МТС заявили, что рост обоснован, а документы об этом в ведомство уже предоставляли

22 мая 2024, 22:15, ИА Амител

Судейский молот / Фото: unsplash.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила против ПАО "МТС" дело из-за необоснованного повышения цен на услуги сотовой связи в марте-апреле в среднем на 8%. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

В ФАС отметили, что речь идет о повышении цен более чем для 30 млн абонентов оператора. По итогам проверки антимонопольщики пришли к выводу, что повышение не обосновано ростом затрат и "не является экономически подтвержденным". Подобными действиями компания "ущемляет интересы абонентов".

В МТС заявили агентству, что рост абонентской платы обоснован и связан с увеличением "затрат на оплату спектра, обслуживание оборудования и развитие инфраструктуры, необходимостью инвестировать в расширение и модернизацию сети для поддержания привычного населению качества услуг связи". Компания подчеркнула, что предоставила ведомству необходимые подтверждения заранее и в полном объеме.