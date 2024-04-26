ФАС выдала предупреждение маркетплейсу Ozon
На работу сервиса пожаловались продавцы
26 апреля 2024, 15:40, ИА Амител
Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение маркетплейсу Ozon. Об этом сообщает ТАСС.
ФАС получила множество жалоб от граждан и предпринимателей о действиях Ozon. Маркетплейс обвиняют в навязывании продавцам участия в сервисе "Баллы за скидки", в неопределенности условий расторжения договоров и ограничениях контактной информации. Также поступали жалобы на отказы в заключении договоров без объяснений.
Ведомство выдало маркетплейсу предупреждение и потребовало внести изменения в оферту и прекратить практики, которые нарушают антимонопольное законодательство. В случае невыполнения предупреждения ФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.
В пресс-службе Ozon заявили, что считают взгляд антимонопольного органа важным для сохранения прозрачных правил в отрасли и готовы к диалогу для решения спорных вопросов.
12:36:41 27-04-2024
ну ну
02:57:30 28-04-2024
Да да , и вытесняют мелких предпринимателей . Таким образом оставляют только крупных компании . Требуют лицензии , которые не достать даже у самого поставщика .