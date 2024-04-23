ФАС выявила картель на 2,8 млрд рублей при реализации двух нацпроектов
Если вину компаний установят, то им грозят оборотные штрафы
23 апреля 2024, 19:50, ИА Амител
Правосудие / Фото: unsplash.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель на 2,8 млрд рублей при реализации нацпроектов "Демография" и "Образование". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В нарушении уличили компании "Парк Инвест", "Гардарика" и индивидуальных предпринимателей. Признаки картельного сговора обнаружили в ходе торгов на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий в Москве, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
ФАС возбудила дело. Если вину компаний установят, то им грозят оборотные штрафы.
20:01:22 23-04-2024
давайте! давайте! пора их там...
21:15:03 23-04-2024
Эта ФАС с яйцами не смогла разобраться даже
00:42:19 24-04-2024
Гость (21:15:03 23-04-2024) Эта ФАС с яйцами не смогла разобраться даже ... А сегодня им давали команду - фас!...