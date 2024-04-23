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ФАС выявила картель на 2,8 млрд рублей при реализации двух нацпроектов

Если вину компаний установят, то им грозят оборотные штрафы

23 апреля 2024, 19:50, ИА Амител

Правосудие / Фото: unsplash.com
Правосудие / Фото: unsplash.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель на 2,8 млрд рублей при реализации нацпроектов "Демография" и "Образование". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В нарушении уличили компании "Парк Инвест", "Гардарика" и индивидуальных предпринимателей. Признаки картельного сговора обнаружили в ходе торгов на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий в Москве, Приморском крае и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).

ФАС возбудила дело. Если вину компаний установят, то им грозят оборотные штрафы.

Экономика Происшествия

Комментарии 3

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Гость

20:01:22 23-04-2024

давайте! давайте! пора их там...

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Гость

21:15:03 23-04-2024

Эта ФАС с яйцами не смогла разобраться даже

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Гость

00:42:19 24-04-2024

Гость (21:15:03 23-04-2024) Эта ФАС с яйцами не смогла разобраться даже ... А сегодня им давали команду - фас!...

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