ФАС: Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке
Руководитель ведомства Максим Шаскольский заявил, что к ним поступает достаточно много жалоб как от потребителей, так и компаний малого и среднего бизнеса на работу маркетплейсов
24 января 2024, 21:00, ИА Амител
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России установила, что Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке маркетплейсов, их суммарная доля составляет около 80%. Как сообщает ТАСС, об этом заявил руководитель ведомства Максим Шаскольский.
По словам главы ФАС, к ним поступает достаточно много жалоб как от потребителей, так и компаний малого и среднего бизнеса на работу маркетплейсов. Зачастую они жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий и штрафы. Анализ, завершенный в декабре, показал, что два маркетплейса заняли около 80% рынка.
"Да, сейчас действует 448-е постановление, и мы для исключения в дальнейшем негативных последствий проводим с компаниями работу по добровольному устранению нарушений – изучаем практики, направляем письма, проводим совещания", – заявил он.Шаскольский подчеркнул, что результатом совместной работы может стать добровольное устранение нарушений.
14:07:20 25-01-2024
А не хочет ли ФАС обратить внимание например на РОСТЕЛЕКОМ, который также занимает доминирующее положение, а в огромном количестве регионов и сельской местности вообще единственными, при этом не добросовестно выполняют свои обязательства, к примеру навязывают свое гавеное китайское оборудование и не дают, даже за свои деньги, установить свой ХОРОШИЙ нормальный роутер, типа микротика, в оптику? Или....например, что у нас с газом к частным домам? тоже нет монополизма? и список можно продолжать до бесконечности. А маркетплейсы занимают лидирующее место не потому, что они нарушают и что либо делают не верно, а потому, что народ берет там, где дешевле, а видимо у конкурентов, желающихся навариваться на простых граждан, зуб на них и бизнес трещит? вот и закидали ФАС жалобами