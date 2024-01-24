ФАС: Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке

Руководитель ведомства Максим Шаскольский заявил, что к ним поступает достаточно много жалоб как от потребителей, так и компаний малого и среднего бизнеса на работу маркетплейсов

24 января 2024, 21:00, ИА Амител

Коробки / Источник фото: unsplash.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России установила, что Wildberries и Ozon занимают доминирующее положение на рынке маркетплейсов, их суммарная доля составляет около 80%. Как сообщает ТАСС, об этом заявил руководитель ведомства Максим Шаскольский.

По словам главы ФАС, к ним поступает достаточно много жалоб как от потребителей, так и компаний малого и среднего бизнеса на работу маркетплейсов. Зачастую они жалуются на завышение логистических затрат, навязывание невыгодных условий и штрафы. Анализ, завершенный в декабре, показал, что два маркетплейса заняли около 80% рынка.

"Да, сейчас действует 448-е постановление, и мы для исключения в дальнейшем негативных последствий проводим с компаниями работу по добровольному устранению нарушений – изучаем практики, направляем письма, проводим совещания", – заявил он.Шаскольский подчеркнул, что результатом совместной работы может стать добровольное устранение нарушений.