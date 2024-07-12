Федерацию конного спорта обвинили в жестоком обращении с лошадьми
При некоторых травмах животных могут усыпить
12 июля 2024, 09:31, ИА Амител
Федерация конного спорта оказалась в центре внимания из-за обвинений в жестоком обращении с лошадьми во время съемок фильма "Мой любимый чемпион".
Telegram-канал "Осторожно, новости" опубликовал видео, на котором видно, как лошадь перепрыгивает через барьер и падает. В момент прыжка было заметно, что у животного связаны ноги. По словам Елены Овсиенко, основательницы благотворительного фонда Lirs Help, это было сделано намеренно, чтобы снять сцену падения.
"Трое мужчин сзади тянут ноги лошади назад, как только она поднимается над барьером. Лошадь весом около 600 кг приземляется на шею и, вероятно, ломает ее", – отметила Елена.
Активистка уверена, что в случае перелома шеи лошадь, скорее всего, усыпляют. Она обвинила в произошедшем президентов Федерации конного спорта Марину Сечину и Максима Кретова.
09:40:17 12-07-2024
вот факт - конноспортивка, особенно на соревнованиях и в подготовительный период это прям вааще, с непривычки обалдеть можно.
а если не присматриваться, издалека - то да, красиво и типа аристократично.
собственно, как и практически любом виде спорта.
10:04:13 12-07-2024
Производителей курятины надо тоже привлечь. А то бедных курочек пошто убивают?
10:14:59 12-07-2024
Гость (10:04:13 12-07-2024) Производителей курятины надо тоже привлечь. А то бедных куро... этого никто не видит. так что допустимо.
но привлеч надо - всех вообще надо проверить и привлечь. потому как не привлечь - нежелательно по мотивам дисциплины.
10:47:10 12-07-2024
Люблю конину, кстати компонент хороших колбас.