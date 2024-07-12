Федерацию конного спорта обвинили в жестоком обращении с лошадьми

При некоторых травмах животных могут усыпить

12 июля 2024, 09:31, ИА Амител

Лошадь / Фото: pxhere.com/ru/photo/654153

Федерация конного спорта оказалась в центре внимания из-за обвинений в жестоком обращении с лошадьми во время съемок фильма "Мой любимый чемпион".

Telegram-канал "Осторожно, новости" опубликовал видео, на котором видно, как лошадь перепрыгивает через барьер и падает. В момент прыжка было заметно, что у животного связаны ноги. По словам Елены Овсиенко, основательницы благотворительного фонда Lirs Help, это было сделано намеренно, чтобы снять сцену падения.

"Трое мужчин сзади тянут ноги лошади назад, как только она поднимается над барьером. Лошадь весом около 600 кг приземляется на шею и, вероятно, ломает ее", – отметила Елена.

Активистка уверена, что в случае перелома шеи лошадь, скорее всего, усыпляют. Она обвинила в произошедшем президентов Федерации конного спорта Марину Сечину и Максима Кретова.