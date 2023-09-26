Федеральная сеть "Чижик" до конца года откроет в Барнауле около десятка дискаунтеров
Московская сеть начала "экспансию" сибирских регионов
26 сентября 2023, 09:30, ИА Амител
Федеральная сеть "Чижик", которая продвигает по стране формат "жестких дискаунтеров", до конца года намерена открыть в Барнауле не менее девяти магазинов. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе компании X5 Group (также владеет брендами "Пятерочка", "Перекресток"). Один из первых дискаунтеров откроют в торговом здании на ул. Малахова, 90а (недалеко от ТРЦ "Весна").
"Чижик" – одна из самых молодых российских сетей. Первый магазин заработал в Москве осенью 2020 года. Компания сделала акцент на собственные торговые марки. Как отметили в пресс-службе X5 Group, в общем объеме ассортимента их доля достигает 60%.
"Чижик" – это магазины с узким, но востребованным ассортиментом, предлагающие высокое качество за честную цену. Ассортимент "Чижика" включает порядка 700 наименований продукции, более 400 из которых – уникальные бренды сети. Одной из ключевых особенностей "Чижика" является тщательный подход к выбору товаров и непрерывный контроль качества продукции. На первом этапе не менее 200 человек пробуют продукцию, перед тем как она попадет на полки, таким образом, магазин продает только те продукты, которые получили самые высокие оценки на дегустациях", – отметили в пресс-службе.
На сайте компании указано, что она реализует продукцию под марками "Щедрый Год" (в основном это яйца, крупы, сахар и подсолнечное масло), "Светаево" (молочная продукция), "Вернер" (мясная продукция), Axl (бытовая химия), Greenola (соки, бакалея, замороженная продукция), Tafo (товары личной гигиены) и другие.
Магазины сети чаще всего небольшие, как и штат, – в смене всего три человека, отмечено на сайте "Чижика". Отчасти благодаря этому достигается экономия, что отражается на цене.
Интересно, что сеть ведет довольно агрессивную политику, открывая по стране по 100 магазинов в месяц. При этом пока дальше Урала дискаунтеров нет. Однако осенью этого года, наряду с Барнаулом, магазины заработают и в других сибирских регионах.
"Чижик" планирует выход в Сибирь осенью, магазины откроются в ряде городов с населением более 10 тыс. человек", – сообщили amic.ru в компании.
09:35:26 26-09-2023
очень ждём!
09:53:22 26-09-2023
"На первом этапе не менее 200 человек пробуют продукцию, перед тем как она попадет на полки". - Типа если не стошнило, то пойдет в продажу? А то у той же Марии-РА линейка товаров "Плати меньше - живи лучше" - есть зачастую невозможно, зато дешево. Ракшин, наверное, со страхом смотрит в будущее, конкурентов все больше. Глядишь Магнит всю его сеть под конец выкупит. Капитализм...
14:46:05 26-09-2023
ыть (09:53:22 26-09-2023) "На первом этапе не менее 200 человек пробуют продукцию, пер... Бредите? Под этой маркой крупы, макароны, подсолнечное масло, салфетки. спички, туалетная бумага, белизна. И что из этого вы не можете есть?
17:36:06 26-09-2023
Гость (14:46:05 26-09-2023) Бредите? Под этой маркой крупы, макароны, подсолнечное масло... купила на днях масло нерафинированное подсолнечное под этой ТМ. При жарке воняет машинным
10:04:37 26-09-2023
смотрите Тихона Смирнова! он вам всё расскажет про любую сеть...!
10:35:51 26-09-2023
Чем больше будет конкурентов у одной известной сети, тем лучше, тем меньше будут зажравшиеся физкультурники обдирать немощных старушек.
11:26:56 26-09-2023
Гость (10:35:51 26-09-2023) Чем больше будет конкурентов у одной известной сети, тем луч... чем больше конкурентов, тем сложнее им договориться... а договорятся они полюбому! Это Капитализм, Детка!!! вы думаете они думают о потребителях?! и готовы умереть за потребителя!? ну в смысле грохнуть свой бизнес и бизнес конкурента, лишь бы потребитель пошёл именно к кому-то одному из них...!? если вы так думаете, то вы наивный человек. Либо сильный сожрёт слабого, что является не по человечески...! либо они договорятся и поделят потребителей... другого не дано!
10:40:01 26-09-2023
Еще бюджетней светфора? Наверное продукты с пола надо будет подбирать.
11:11:46 26-09-2023
Гость (10:40:01 26-09-2023) Еще бюджетней светфора? Наверное продукты с пола надо будет ... Не, говорят будет почище.
11:14:28 26-09-2023
Был в светофоре в трёх разных магазинах. И вот хочу спросить: мне показалось или отвратительная вонь - это фишка этой сети? Ну чтобы сразу отсеивать посетителей с низким порогом брезгливости.
13:36:17 26-09-2023
Гость (11:14:28 26-09-2023) Был в светофоре в трёх разных магазинах. И вот хочу спросить... Есть много таких, которые за копейку удавятся, причем, совсем не бедных по доходам. Покупают вонючую рыбу в "Светофоре" и остальные продукты весьма сомнительного качества. Вот такие и есть основной контингент этой зашкварной торговой сети.
17:23:53 26-09-2023
Гость (13:36:17 26-09-2023) Есть много таких, которые за копейку удавятся, причем, совсе... Ну так ты не бери вонючую, бери нормальную. Странные барнаульцы. За лишние 300 рублей за отопление удавиться готовы, а от Чижика нос воротят.
12:25:19 26-09-2023
Меняем Мария- ра на Чижика !
12:38:34 26-09-2023
Смотри Грилькова, узнаешь какое говно продают в чижике
13:00:14 26-09-2023
Может, все-таки "экспансию в регионы"? А то призывом попахивает..
14:13:15 26-09-2023
Душный (13:00:14 26-09-2023) Может, все-таки "экспансию в регионы"? А то призывом попахив... Нда...с "экспансией " в заголовке что-то не так
17:04:39 26-09-2023
ждем чижика с нетерпением, всегда ходим в светофор, дешевые цены на элитный товар, надеемся что чижик не подведет, с введением санкции на западные продукты, выросло доверие к нашим, родным, социально ответственным импортозаместителям, которые для блага народа отдают себя полностью
22:24:38 26-09-2023
Гость (11:14:28 26-09-2023) Был в светофоре в трёх разных магазинах. И вот хочу спросить... Вонь, по моему везде в Светофорах. Прям с порога сшибает наповал.