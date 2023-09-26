Московская сеть начала "экспансию" сибирских регионов

26 сентября 2023, 09:30, ИА Амител

Магазин "Чижик" / Фото: X5 Group

Федеральная сеть "Чижик", которая продвигает по стране формат "жестких дискаунтеров", до конца года намерена открыть в Барнауле не менее девяти магазинов. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе компании X5 Group (также владеет брендами "Пятерочка", "Перекресток"). Один из первых дискаунтеров откроют в торговом здании на ул. Малахова, 90а (недалеко от ТРЦ "Весна").

"Чижик" – одна из самых молодых российских сетей. Первый магазин заработал в Москве осенью 2020 года. Компания сделала акцент на собственные торговые марки. Как отметили в пресс-службе X5 Group, в общем объеме ассортимента их доля достигает 60%.

"Чижик" – это магазины с узким, но востребованным ассортиментом, предлагающие высокое качество за честную цену. Ассортимент "Чижика" включает порядка 700 наименований продукции, более 400 из которых – уникальные бренды сети. Одной из ключевых особенностей "Чижика" является тщательный подход к выбору товаров и непрерывный контроль качества продукции. На первом этапе не менее 200 человек пробуют продукцию, перед тем как она попадет на полки, таким образом, магазин продает только те продукты, которые получили самые высокие оценки на дегустациях", – отметили в пресс-службе.

На сайте компании указано, что она реализует продукцию под марками "Щедрый Год" (в основном это яйца, крупы, сахар и подсолнечное масло), "Светаево" (молочная продукция), "Вернер" (мясная продукция), Axl (бытовая химия), Greenola (соки, бакалея, замороженная продукция), Tafo (товары личной гигиены) и другие.

Магазины сети чаще всего небольшие, как и штат, – в смене всего три человека, отмечено на сайте "Чижика". Отчасти благодаря этому достигается экономия, что отражается на цене.

Интересно, что сеть ведет довольно агрессивную политику, открывая по стране по 100 магазинов в месяц. При этом пока дальше Урала дискаунтеров нет. Однако осенью этого года, наряду с Барнаулом, магазины заработают и в других сибирских регионах.

"Чижик" планирует выход в Сибирь осенью, магазины откроются в ряде городов с населением более 10 тыс. человек", – сообщили amic.ru в компании.