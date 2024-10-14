Федеральные эксперты назвали самые "зажиточные" улицы Барнаула

Высокий потенциал и перспективы рынка наружной рекламы краевого центра отмечены российскими специалистами

14 октября 2024, 14:10, ИА Амител

Бизнес-завтрак для рекламодателей в Барнауле / Фото: пресс-служба Russ

Доля "молодой" рекламной аудитории в Барнауле выше, чем в Москве, а центр алтайской столицы – одно из самых эффективных мест для размещения баннеров и другой "наружки". Об этом заявили представители группы Russ*, которые 11 октября провели в Барнауле бизнес-завтрак для рекламодателей.

Во время встречи эксперты представили аналитические данные по федеральному и местному рынку наружной рекламы и поделились интересными наблюдениями. Так, например, директор по развитию департамента медиа объединенной компании Wildberries и Russ Павел Суржанский назвал улицы Барнаула, где сконцентрирована аудитория с наиболее высоким доходом.

Бизнес-завтрак для рекламодателей в Барнауле / Фото: пресс-служба Russ

"Самыми "обеспеченными" с точки зрения аудитории оказались Социалистический и Красноармейский проспекты, а также улица Молодежная", – отметил эксперт.Эти данные были получены благодаря работе отраслевого измерителя Admetrix**. Он позволяет экспертам группы Russ оперативно замерять показатели эффективности и анализировать данные рекламных кампаний для всех собственных цифровых конструкций в Барнауле.

Суржанский также сообщил, что в столице края доля мужской и женской аудитории в возрасте 18-44 года составляет 62%. Это на 10% больше, чем в Москве.

"Наружная реклама в Барнауле позволяет рекламодателям общаться с более молодой и активной аудиторией, даже по сравнению с Москвой, а значит, бренды и компании могут эффективно строить знание о себе среди наиболее экономически активных жителей", – сказал он.

Бизнес-завтрак для рекламодателей в Барнауле / Фото: пресс-служба Russ

В целом представители Russ отметили, что основой тренд рынка наружной рекламы – его цифровизация. Она позволяет увеличить потенциальный спрос на товары и услуги.

"Мы продолжаем активно внедрять "цифру" во всех регионах нашего присутствия и видим, что в Барнауле эта работа уже дает свои результаты: рекламодатели все активнее пользуются преимуществами цифровой "наружки", – отметила директор Russ по продажам в регионах Александра Синявская.

* Группа Russ – один из крупнейших российских операторов наружной рекламы, основанный в 1995 году. Russ управляет классическими и цифровыми рекламными конструкциями в 146 городах по всей России, размещает рекламу в общественном транспорте, в том числе в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, в поездах и на вокзалах РЖД и в 19 аэропортах по всей стране, включая Внуково, Жуковский и Пулково. Суммарный охват рекламных конструкций компаний Группы – более 85 млн человек в месяц. В июне 2024 года объявлено о слиянии Russ c маркетплейсом Wildberries.

** AdMetrix – исследовательская компания, независимый индустриальный поставщик данных мониторинга наружной рекламы и аудиторных характеристик рекламоносителей.