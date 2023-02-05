Федор Емельяненко завершил карьеру поражением

Боец перед уходом символично оставил свои перчатки в центре октагона

05 февраля 2023, 11:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Известный российский боец Фёдор Емельяненко провёл последний бой в карьере. Он уступил американцу Райану Бейдеру.

Поединок состоялся в рамках турнира Bellator 290 в ночь с 4 на 5 февраля в городе Инглвуд.

"Во-первых, благодарность Фёдору – он вывел наш спорт на другой уровень. Драться против него, ещё и дважды, похоже на фантастику", – сказал американец после боя.

Емельяненко на прощание символично оставил свои перчатки в центре октагона.