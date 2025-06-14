Федора Бондарчука и его съемочную группу эвакуировали из Ирана
Их доставили в Азербайджан
14 июня 2025, 16:15, ИА Амител
Режиссера Федора Бондарчука и его съемочную команду эвакуировали из Ирана в Азербайджан, пишет РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Баку.
Всего была вывезена из страны группа из 14 человек.
"Среди 14 эвакуированных из Ирана в Азербайджан имеется и режиссер Федор Бондарчук и его съемочная группа", – рассказали в посольстве.
13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев", в ходе которой ВВС страны нанесли масштабные удары по примерно ста целям в Иране, включая ключевые ядерные объекты, военные базы и командные пункты.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал целью операции ядерную программу и заводы по производству баллистических ракет Ирана.
14:55:07 15-06-2025
а туристов ?
22:10:35 15-06-2025
а чего не взяли наш Оркестр-то из Новосиба!!?? а жену Запашного? сидит там в железном подвале((( кошмар...