Федот Урожайник. Почему 20 июня нельзя носить серебряные украшения
На Федота Урожайника принято следовать нескольким необычным запретам
20 июня 2023, 06:21, Анастасия Бичакова
Народный праздник Федот Урожайник, или Федот Страж, отмечают в России 20 июня. В эту дату Православная церковь вспоминает священномученика Феодота Анкирского, который жил в III веке, обладал даром исцеления и не предавал свою веру.
С какими традициями, запретами и приметами связан Федот Урожайник – в материале amic.ru.
Что обязательно нужно сделать на Федота Урожайника?
20 июня наши предки обязательно молились Федоту о хорошем урожае и сеяли рожь.
Кроме того, в праздник люди традиционно затевали большую стирку и генеральную уборку. Считалось, что чистота, наведенная в День Федота Урожайника, сулит семейное и финансовое благополучие.
Что нельзя делать на Федота Урожайника?
Наши предки верили, что на Федота Урожайника нельзя носить серебряные украшения, иначе они могут "перетащить" на себя силу и здоровье их владельца.
20 июня славяне не рассказывали окружающим о своих планах. Люди были убеждены, что это помешает сбыться задуманному.
Женщинам на Руси на Федота Урожайника особенно запрещалось ходить с распущенными волосами. Иначе, по поверьям, можно полностью лишиться шевелюры.
Народные приметы 20 июня
- Пчелы сидят на стенах улья – к жаркой погоде.
- Утром 20 июня нет росы на траве – к дождю.
- На улице жара и голуби от нее прячутся – тоже к дождю.
- Воробьи роют ямки в пыли – будет непогода.
- Пауки плетут новые сети на Федота Урожайника – значит, будет тепло.
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