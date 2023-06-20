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Федот Урожайник. Почему 20 июня нельзя носить серебряные украшения

На Федота Урожайника принято следовать нескольким необычным запретам

20 июня 2023, 06:21, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Народный праздник Федот Урожайник, или Федот Страж, отмечают в России 20 июня. В эту дату Православная церковь вспоминает священномученика Феодота Анкирского, который жил в III веке, обладал даром исцеления и не предавал свою веру.

С какими традициями, запретами и приметами связан Федот Урожайник – в материале amic.ru.

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Что обязательно нужно сделать на Федота Урожайника?

20 июня наши предки обязательно молились Федоту о хорошем урожае и сеяли рожь.

Кроме того, в праздник люди традиционно затевали большую стирку и генеральную уборку. Считалось, что чистота, наведенная в День Федота Урожайника, сулит семейное и финансовое благополучие.

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 Что нельзя делать на Федота Урожайника?

Наши предки верили, что на Федота Урожайника нельзя носить серебряные украшения, иначе они могут "перетащить" на себя силу и здоровье их владельца.

20 июня славяне не рассказывали окружающим о своих планах. Люди были убеждены, что это помешает сбыться задуманному.

Женщинам на Руси на Федота Урожайника особенно запрещалось ходить с распущенными волосами. Иначе, по поверьям, можно полностью лишиться шевелюры.

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Народные приметы 20 июня

  • Пчелы сидят на стенах улья – к жаркой погоде.
  • Утром 20 июня нет росы на траве – к дождю.
  • На улице жара и голуби от нее прячутся – тоже к дождю.
  • Воробьи роют ямки в пыли – будет непогода.
  • Пауки плетут новые сети на Федота Урожайника – значит, будет тепло.
Фото: healthspiritbody.com

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