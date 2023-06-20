Наши предки верили, что на Федота Урожайника нельзя носить серебряные украшения, иначе они могут "перетащить" на себя силу и здоровье их владельца.

20 июня славяне не рассказывали окружающим о своих планах. Люди были убеждены, что это помешает сбыться задуманному.

Женщинам на Руси на Федота Урожайника особенно запрещалось ходить с распущенными волосами. Иначе, по поверьям, можно полностью лишиться шевелюры.