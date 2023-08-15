Фермер, в школу собирайся: стартовал третий набор в "Школу фермера" РСХБ

В этом году выбрано два перспективных и востребованных направления обучения для Алтайского края

15 августа 2023, 14:18, ИА Амител LjN8K1jwp

Фото предоставлено РСХБ

Аграриев Алтайского края приглашают стать слушателями "Школы фермера" Россельхозбанка. В этом году будет две программы: "Пчеловодство" и "Растениеводство". Рассказываем, как стать частью этого интересного проекта и чему там будут учить.

Кто может подать заявку?

В конкурсном отборе могут принять участие как действующие фермеры, ведущие свой бизнес, так и те, кто только планирует развивать свое дело в сфере АПК, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, в возрасте от 18 до 65 лет.

Нужно до 10 сентября 2023 года направить заявку, а также пакет документов на электронную почту: bank@altay.rshb.ru. Сделать это можно и на цифровой площадке Свое Фермерство. Телефон для справок: (3852) 55-68-29 (1063).

Занятия для слушателей Алтайского края и Республики Алтай начнутся 18 сентября, а завершатся не позднее 15 декабря 2023 года.

Что в программе обучения?

В программе, конечно, будет теория по выбранному направлению. В учебные планы включены обязательные предметы: маркетинг, финансовые и нефинансовые сервисы, сельскохозяйственная кооперация, цифровые решения для сельского хозяйства, каналы сбыта, продвижение региональных брендов и др.

Также много практики. Так, у слушателей будет уникальная возможность посетить ведущие крестьянско-фермерские хозяйства региона.

Завершится "Школа" защитой бизнес-проектов.

Обучение очно-заочное, проходит на базе Алтайского государственного аграрного университета.

"Новые слушатели получат все необходимые компетенции для организации нового или развития существующего фермерского хозяйства. К занятиям привлекаются опытные преподаватели университета и специалисты практики, которые на практических примерах расскажут о правовых основах и мерах государственной поддержки фермеров, помогут составить эффективный бизнес-план и предложить варианты продвижения продукции", – отметил ректор Алтайского ГАУ Николай Колпаков.

Он подчеркнул, что особое внимание будет уделено современным трендам развития фермерского движения: использование цифровых сервисов и технологий, применение новых сельскохозяйственных машин и агрегатов, беспилотных авиационных систем (БАС), производство органической продукции, диверсификация доходов хозяйства, например, от агротуризма и др.

А какие документы получит фермер после обучения?

По итогам обучения выпускники получают документы о профессиональной переподготовке государственного образца и дополнительные баллы для дальнейшего участия в конкурсном отборе на получение мер господдержки (например, на грант по программе "Агростартап").

Насколько важен этот проект для региона?

"Имеющийся опыт проведения "Школы фермера" показывает, что слушатели после завершения обучения получают хороший импульс развития своего фермерского хозяйства и успешно используют полученные знания", – уверен Николай Колпаков.

Директор Союза крестьянских фермерских формирований Алтайского края Александр Вайс добавляет, что "Школа фермера" от Россельхозбанка – это новые знания и опыт, которые позволяют запустить агробизнес с нуля или вывести фермерское хозяйство на новый уровень.

"Радует, что есть такие бесплатные программы, которые помогают начать свое дело. Наши фермеры готовы поделиться своим опытом с начинающими аграриями по тем направлениям, которые выбраны для обучения. Это поможет в дальнейшем избежать множества ошибок и даст понимание, с чего начать свое дело, к чему стремиться и как развиваться", – уверен Вайс.

"Школа фермера" – федеральный образовательный проект Россельхозбанка, который реализуется с 2020 года при поддержке Министерства сельского хозяйства России на базе ведущих аграрных вузов и сельхозпредприятий с целью подготовки профессиональных кадров для сельского хозяйства.

АО "Россельхозбанк"

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