Фестиваль "Своё" РСХБ: в центре Барнауле развернется площадка деревенского изобилия

Что там будет интересного

25 августа 2023, 16:00, ИА Амител LjN8KNqdd

Иллюстрация: РСХБ

На площади Советов у администрации Алтайского края на этой неделе начнет расти деревянный городок с зеленым декором. Павильоны для алтайских фермеров возводит Россельхозбанк. 2-3 сентября 2023 года в центре Барнаула второй раз пройдет общероссийский фестиваль фермерской еды "Своё" при поддержке правительства региона и администрации города. Инициатором его проведения в этом году стал губернатор Виктор Томенко, в рамках подписанного между банком и правительством края соглашения.

Кто принимает участие и что там можно попробовать?

Сотня хозяйств края, Республики Алтай и нескольких соседних областей представят на ярмарке лучшее из выращенного и приготовленного.

Фермеры на фестивальных прилавках предложат отборную вкуснотищу – сыры и мед, мясо и молоко, рыбу и крупы, свежую выпечку и сладости, сезонные фрукты и овощи, чаи и травы, грибы и орехи. Торговать начнут в 10 утра и до 20 часов вечера, в субботу и воскресенье.

От богатой продуктовой ярмарки фестиваль отличает праздничный формат: живая музыка и вокал, мастер-классы, выставка-продажа изделий ремесленников, место, где можно вкусно перекусить отдохнуть, сфотографироваться.

Что говорят участники?

Многократный участник "Своё" Олег Махнаков, директор компании "Рикон", которая производит мягкие сыры, поделился своим опытом участия в фестивале РСХБ. Компания сотрудничает с банком уже более 12 лет. То, что это аграрный банк – большой плюс, ведь все его программы разработаны с учетом специфики и потребностей сельхозпроизводителей.

"В последние годы банк делает многое и для развития своих клиентов, расширения рынков сбыта их продукции. Мы участвовали в фестивале "Своё", когда он прошел впервые в Барнауле в 2019 году. Торговали очень успешно, пришлось пару раз подвозить наши сыры. Несколько раз участвовали в фестивале "Своё" в Москве и других городах страны. С тех пор наш ассортимент прирос новыми названиями, которые мы с радостью представим нашим покупателям на фестивале. Я уверен, будет много открытий, и мы удивимся, как же вкусно мы живем на Алтае", – сказал он.

С тех пор ассортимент компании прирос новыми названиями, которые мы с радостью представим нашим покупателям на фестивале. Олег Махнаков уверен, будет много открытий, и мы удивимся, как же вкусно мы живем на Алтае.

Россельхозбанк организовывает фестиваль по всей стране с 2017 года, чтобы помочь аграриям расширить рынок сбыта и познакомить потребителей с качественными отечественными продуктами. Все знают, насколько тяжел и важен труд земледельца и животновода, как порой непросто выйти на рынок предприятиям малых форм хозяйствования, начинающим производителям сельхозпродукции и переработки. Россельхозбанк это знает.

"Мы последовательно увеличиваем финансирование АПК Алтая. С начала 2023 года банк выдал аграриям порядка 9 млрд рублей, на сезонные работы 5,4 млрд, из них 84% по льготной ставке. Вместе с Алтайским аграрным университетом и минсельхозами края и республики мы выпустили два потока "Школы фермера" и в эти дни идет набор нового третьего потока. Наши выпускники уже реализуют свои проекты. Мы хотим, чтобы у всех нас всегда были свежие и качественные продукты", – рассказал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

В 2023 году фестиваль фермерской еды "Своё" Россельхозбанка уже провел в Кемерове 19-20 августа, и после Барнаула он поедет в Улан-Удэ 8-9 сентября.

АО "Россельхозбанк"

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