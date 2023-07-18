Фестиваль "Всэ будет смачно" на Алтае отменили из-за гибели земляков на СВО

Праздник вареника должен был пройти на выходных в Романово, но местные жители выступили против

18 июля 2023, 11:11, ИА Амител

Фото: amic.ru / Андрей Луковский

Традиционный фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!", который является пропагандой украинской культуры, отменили за несколько дней до начала. Информация размещена на сайте Алтайтурцентра. Праздник должен был пройти 22 июля в Романовском районе и в нем планировалось участие самых высоких гостей на уровне правительства региона.

Поскольку "Всэ будет смачно!" является одним из самых популярных гастрономических фестивалей в Алтайском крае, организаторы до последнего момента планировали не отменять его. По информации amic.ru, на решение повлияло общественное мнение жителей Романовского района. Дело в том, что 17 июля в райцентре простились с местным жителем, погибшим несколько недель назад на Украине в боях под Бахмутом. Его, как и еще почти сотню жителей района, мобилизовали в сентябре прошлого года. Сейчас мобилизованные находятся в зоне боевых действий. В общей сложности за время СВО на Украине погибли несколько романовцев, поэтому многие высказались против проведения фестиваля вареников в 2023 году. По данным источников, в местных чатах в мессенджерах даже разгорелась дискуссия: многие выступали против отмены гастрономического праздника. Тем более что около половины жителей района – выходцы с Украины. В итоге глава Романовского района Андрей Науменко решил вообще отменить фестиваль "Всэ будет смачно!" с формулировкой "в связи с трагической гибелью земляков, участвующих в СВО".

Отметим, что разговоры о празднике велись еще в 2022 году. Тогда против этого решения выступила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, назвавшая фестиваль одной из визитных карточек Романовского района.

"Алтайский край является многонациональным регионом, а украинская культура – составной частью культуры России. Больше того, могу сказать, что мы готовим программу официального открытия Года культурного наследия народов России, и там будут номера, которые представляют и русскую культуру, и национальные культуры, которые есть в Алтайском крае. Украинские номера там тоже будут", – говорила тогда Елена Безрукова.

Фестиваль вареника проводят в Романово уже несколько лет. Его посещают более 10 тысяч туристов из разных районов края. В 2018 году на фестиваль приезжал Виктор Томенко. Также в райцентре Романово он побывал в школе и детском саду, чтобы оценить их готовность к новому учебному году, и выслушал предложения местных жителей и депутатов по социально-экономическому развитию края.

Ежегодно на фестиваль вареника приезжали несколько тысяч туристов из других районов края и соседних регионов Сибири.