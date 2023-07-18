Фестиваль "Всэ будет смачно" на Алтае отменили из-за гибели земляков на СВО
Праздник вареника должен был пройти на выходных в Романово, но местные жители выступили против
18 июля 2023, 11:11, ИА Амител
Традиционный фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!", который является пропагандой украинской культуры, отменили за несколько дней до начала. Информация размещена на сайте Алтайтурцентра. Праздник должен был пройти 22 июля в Романовском районе и в нем планировалось участие самых высоких гостей на уровне правительства региона.
Поскольку "Всэ будет смачно!" является одним из самых популярных гастрономических фестивалей в Алтайском крае, организаторы до последнего момента планировали не отменять его. По информации amic.ru, на решение повлияло общественное мнение жителей Романовского района. Дело в том, что 17 июля в райцентре простились с местным жителем, погибшим несколько недель назад на Украине в боях под Бахмутом. Его, как и еще почти сотню жителей района, мобилизовали в сентябре прошлого года. Сейчас мобилизованные находятся в зоне боевых действий. В общей сложности за время СВО на Украине погибли несколько романовцев, поэтому многие высказались против проведения фестиваля вареников в 2023 году. По данным источников, в местных чатах в мессенджерах даже разгорелась дискуссия: многие выступали против отмены гастрономического праздника. Тем более что около половины жителей района – выходцы с Украины. В итоге глава Романовского района Андрей Науменко решил вообще отменить фестиваль "Всэ будет смачно!" с формулировкой "в связи с трагической гибелью земляков, участвующих в СВО".
Отметим, что разговоры о празднике велись еще в 2022 году. Тогда против этого решения выступила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, назвавшая фестиваль одной из визитных карточек Романовского района.
"Алтайский край является многонациональным регионом, а украинская культура – составной частью культуры России. Больше того, могу сказать, что мы готовим программу официального открытия Года культурного наследия народов России, и там будут номера, которые представляют и русскую культуру, и национальные культуры, которые есть в Алтайском крае. Украинские номера там тоже будут", – говорила тогда Елена Безрукова.
Фестиваль вареника проводят в Романово уже несколько лет. Его посещают более 10 тысяч туристов из разных районов края. В 2018 году на фестиваль приезжал Виктор Томенко. Также в райцентре Романово он побывал в школе и детском саду, чтобы оценить их готовность к новому учебному году, и выслушал предложения местных жителей и депутатов по социально-экономическому развитию края.
Ежегодно на фестиваль вареника приезжали несколько тысяч туристов из других районов края и соседних регионов Сибири.
11:16:45 18-07-2023
Ну вот, уже и вареники не угодили.
11:18:41 18-07-2023
Вареники надо запретить. И сало.
11:24:50 18-07-2023
ПРАВИЛЬНО сделали. Поддерживаю это решение.
11:56:32 18-07-2023
Глушеные. Навернякак какой-нибудь инициативный депутатик вылез.
12:14:03 18-07-2023
Население в массе своей до сих пор не осознает масштабов происходящего из-за пресловутой секретности. В деревнях всё на виду. Поэтому и реакция такая. А городским ещё все только предстоит осознать. И это будет ШОК!!!
12:57:52 18-07-2023
Гость (12:14:03 18-07-2023) Население в массе своей до сих пор не осознает масштабов про... Городские меньше смотрят телевизор.
13:15:20 18-07-2023
Гость (12:14:03 18-07-2023) Население в массе своей до сих пор не осознает масштабов про... Городских нужно насильственно возить на экскурсии на городские кладбища,чтобы на флаги посмотрели (и посчитали)
13:16:21 18-07-2023
Гость (12:14:03 18-07-2023) Население в массе своей до сих пор не осознает масштабов про... Наивно рассуждаете.
12:32:38 18-07-2023
Такие мероприятия не запрещать нужно , наоборот поддерживать для сплачения и объединения наших народов .
12:35:20 18-07-2023
Когда одни в окопах защищают Родину, другие, как ни в чем ни бывало жрут, пьют и веселятся. Уставшие рвутся отдохнуть , да не где-то в стране, а за границей. Да еще и во вражеских странах. Может быть пора уже на законодательном уровне запретить пир во время чумы? Самостоятельно то никак не доходит
12:56:50 18-07-2023
Олеся (12:35:20 18-07-2023) Когда одни в окопах защищают Родину, другие, как ни в чем ни... Запрет на пир - это не лекарство от чумы.
13:02:39 18-07-2023
Олеся (12:35:20 18-07-2023) Когда одни в окопах защищают Родину, другие, как ни в чем ни... согласна с Вами
13:06:27 18-07-2023
Олеся (12:35:20 18-07-2023) Когда одни в окопах защищают Родину, другие, как ни в чем ни... вообще еду запретить? а сон?
14:12:01 18-07-2023
Гость (13:06:27 18-07-2023) вообще еду запретить? а сон? ... У Леонида Утесова есть песня "Партизанская борода"
14:07:10 18-07-2023
Олеся (12:35:20 18-07-2023) Когда одни в окопах защищают Родину, другие, как ни в чем ни... вам бы имя сменить
12:45:36 18-07-2023
Да, тоже согласна, что в сельской местности четко и ясно знают все, сколько человек - жителей района погибло, не только с райцентра, но и с маленьких сел. И это печально,
13:27:19 18-07-2023
Ага, еще украинский флаг вывесить как в РУДН сделали на выставке земляческих организаций. Когда победим неонацистов и украинцы вновь станут братским народом, вот тогда и вареники будем дружно уплетать. Зачем сейчас нагнетать и усиливать раскол внутри? Понимает это министр культуры или не понимает?! Кстати проректора РУДН уволили после скандала.
13:52:06 18-07-2023
Гость (13:27:19 18-07-2023) Ага, еще украинский флаг вывесить как в РУДН сделали на выст... а если я люблю вареники с вишней и вареники с творогом меня обьявят врагом народа? А с борщем что делать?
14:08:16 18-07-2023
Да кушайте Вы что угодно. А вот для фестивалей сейчас действительно не время.
14:12:43 18-07-2023
Гость (14:08:16 18-07-2023) Да кушайте Вы что угодно. А вот для фестивалей сейчас действ... А вот буквально на днях был фестиваль мяса и фестиваль еще каких то блюд из лопуха. Для них подходящее время?
14:16:28 18-07-2023
Гость (14:12:43 18-07-2023) А вот буквально на днях был фестиваль мяса и фестиваль еще к... Подходящие, т.к. не продвигают кухню хохляндии
14:23:30 18-07-2023
Гость (14:16:28 18-07-2023) Подходящие, т.к. не продвигают кухню хохляндии... а кому плохо или хорошо от того , что люди поели бы вареников?
15:02:14 18-07-2023
Гость (14:23:30 18-07-2023) а кому плохо или хорошо от того , что люди поели бы варенико... Ты враг или дурак? Ну было же 100500 раз сказано: ешьте вареники с борщом сколько влезет хоть целыми днями! Но не надо собирать для этого народ на на фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!", который является пропагандой украинской культуры, причём там где недавно простились с погибшим бойцом.
14:13:46 18-07-2023
Все правильно сделали, не нужна сейчас пропаганда чего-либо связанного с хохляндией.
14:27:41 18-07-2023
А почему нельзя перенести место проведения этого фестиваля например в Барнаул? Раз местные жители не хотят видеть туристов у себя. Да и добираться до города проще туристам из других регионов. Желающих посетить гастрономический фестиваль всегда много.
14:35:26 18-07-2023
а в бахетле вареники уже 400 рублев стоят
16:05:55 18-07-2023
Гость (14:35:26 18-07-2023) а в бахетле вареники уже 400 рублев стоят... сама то налепи. потратишь 200 рублей, вареников налепишь 2 кг
15:10:37 18-07-2023
Гость (14:35:26 18-07-2023) а в бахетле вареники уже 400 рублев стоят... Там же на стене висит объявление что в произведенных в бахетле продуктах используется оливковое масло из диких оливок с зелёных склонов солнечной Сьерра-де-лас-Ньевес, собранных утром руками девственниц. Поэтому дороговато.
15:30:55 18-07-2023
Правильно, что отменили.
08:53:32 19-07-2023
Для противников популяризации "хохляндии" Может тогда Гоголя из школьной программы еще убрать с его "Вий", "Тарас Бульба" и "Вечера на хуторе близ Деканьки"
10:34:28 19-07-2023
Гость (08:53:32 19-07-2023) Для противников популяризации "хохляндии" Может тогда Гоголя... Все свои произведения Николай Васильевич писал на русском языке, за что его долгое время критиковали украинские националисты. Так что тут невпопад, дружищще. Гоголь наш)