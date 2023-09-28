"Фея" в "Республике": где найти мебель и сантехнику для своего уютного гнездышка

В торгово-выставочном комплексе представлены качественные, стильные и оригинальные решения для любого интерьера

28 сентября 2023, 16:30, ИА Амител erid: LjN8JtxCy

Лето красное пролетело, начинаем сезон внутреннего обустройства квартир и домов. И вот наша "фея" (умница, красавица и очень хорошая хозяйка) Ольга залетела на выходных в ТВК "Республика", чтобы проверить, все ли здесь есть для ее уютного гнездышка.

И вот что она нашла:

галерея дверей – шикарный выбор, от фурнитуры до готовых комплектов, как с установкой, так и без;

Напольные покрытия – да тут столько всего на любой вкус и кошелек;

обои – да как же выбрать из такого количества вариантов. А тут еще и скидки, и профессиональные консультанты уже спешат, чтобы рассказать и показать, что сейчас модно;

идем дальше – сантехника и обустройство ванной комнаты. Комната для релакса готова;

поднимаемся на третий этаж – мягкая мебель для мягкого отдыха;

кухни – более 10 салонов, готовых создать проект с нуля;

широкий выбор света для уюта и создания особой атмосферы;

ну и конечно же, какое гнездышко без красивого и мягкого ковра?

В ТВК "Республика" каждый найдет множество решений для создания идеального интерьера своего дома. Предлагаем и вам посетить комплекс и насладиться широким выбором и приятной атмосферой уюта и комфорта.

ООО "Республика Ермак"

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