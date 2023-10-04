Фейк о ребенке, заманивающем людей к мошенникам, гуляет по алтайским соцсетям

Полицейские рассказали, что эта байка всплывает периодически с 2015 года

04 октября 2023, 15:02, ИА Амител

Фото: amic.ru

В социальных сетях и мессенджерах распространяют сообщение о том, что в Алтайском крае ребенок заманивает людей к злоумышленникам. Это не правда.

Как рассказали в региональном ГУ МВД, информация, которую распространяют по краю, недостоверна. Никаких сообщений о группе преступников с ребенком-приманкой полицейские не получали.

Отмечается, что подобный фейк периодически всплывает в социальных сетях с 2015 года. Людей просят не распространять панику среди знакомых.