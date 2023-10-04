Фейк о ребенке, заманивающем людей к мошенникам, гуляет по алтайским соцсетям
Полицейские рассказали, что эта байка всплывает периодически с 2015 года
04 октября 2023, 15:02, ИА Амител
Фото: amic.ru
В социальных сетях и мессенджерах распространяют сообщение о том, что в Алтайском крае ребенок заманивает людей к злоумышленникам. Это не правда.
Как рассказали в региональном ГУ МВД, информация, которую распространяют по краю, недостоверна. Никаких сообщений о группе преступников с ребенком-приманкой полицейские не получали.
Отмечается, что подобный фейк периодически всплывает в социальных сетях с 2015 года. Людей просят не распространять панику среди знакомых.
15:06:16 04-10-2023
не отводите его туда --- как я понимаю, лучше вообще никакого ребенка никогда никуда не вести, а то можно привести себе проблему. Максимум, набрать 102 и сообщить в полицию, пусть они ведут, куда положено
19:15:19 04-10-2023
Гость (15:06:16 04-10-2023) не отводите его туда --- как я понимаю, лучше вообще никаког... 112
15:15:05 04-10-2023
Да. в свете всех событий вообще скоро будет опасно даже посмотреть на чужого ребенка.. бегите!
16:21:43 04-10-2023
Сейчас посмотрел на ребёнка - уже педофил. Дебилизм.
19:15:49 04-10-2023
Гость (16:21:43 04-10-2023) Сейчас посмотрел на ребёнка - уже педофил. Дебилизм.... вас эта тема почему так встревожила? так так
16:21:48 04-10-2023
Ну а в чем опасность этой информации? Наоборот полезная. Беспризорные плачущие дети, да еще с бумажкой с адресом в руках вам вряд ли встретятся, но контактировать с чужими детьми на улице сейчас действительно крайне опасно. И опасность как раз не от мошенников исходит, а от законов и их применения.
16:54:35 04-10-2023
Плохо это все. Когда реально ребенку понадобится помощь, никто не поможет, потому что страх уже вбит в гены.