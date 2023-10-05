ФИФА допустит юношеские сборные России до чемпионата мира

Матчи они будут проводить без флага, гимна и не на территории России

05 октября 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Международная федерация футбола (ФИФА) допустила до международных соревнований сборные России не старше 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Национальные команды будут играть без флага, гимна и не на территории России. При этом отстранение взрослых российских команд продлится до завершения украинского конфликта.

Россияне до 17 лет смогут принять участие в чемпионате мира, если пройдут квалификацию. Команда на соревнованиях будет называться "Российский футбольный союз".