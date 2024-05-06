Фигурант дела о теракте в "Крокусе" планировал уехать в Сирию
Следствие отмечает, что Лутфуллои поддерживает радикальные течения ислама и придерживается позиции о необходимости борьбы с иноверцами
06 мая 2024, 19:38, ИА Амител
Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" Назримада Лутфуллои намеревался выехать в Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Следствие отмечает, что Лутфуллои поддерживает радикальные течения ислама и придерживается позиции о необходимости борьбы с иноверцами.
"Намеревался выехать в Сирию для противодействия местным правительственным войскам и Вооруженным силам России", – указывается в материалах дела.
Следователи полагают, что 24-летний гражданин Таджикистана принимал участие в финансировании исполнителей теракта и их пособников.
07:50:16 07-05-2024
о необходимости борьбы с иноверцами --- но не со всеми, евреи утилизирует таких как он очень эффективно