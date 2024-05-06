Фигурант дела о теракте в "Крокусе" планировал уехать в Сирию

Следствие отмечает, что Лутфуллои поддерживает радикальные течения ислама и придерживается позиции о необходимости борьбы с иноверцами

06 мая 2024, 19:38, ИА Амител

Полиция / Фото: unsplash.com

Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" Назримада Лутфуллои намеревался выехать в Сирию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Следствие отмечает, что Лутфуллои поддерживает радикальные течения ислама и придерживается позиции о необходимости борьбы с иноверцами.

"Намеревался выехать в Сирию для противодействия местным правительственным войскам и Вооруженным силам России", – указывается в материалах дела.

Следователи полагают, что 24-летний гражданин Таджикистана принимал участие в финансировании исполнителей теракта и их пособников.