Фигуристу Костомарову ампутировали стопу

Цель операции — убрать некротизированные ткани и остановить дальнейшее отмирание клеток

07 февраля 2023, 14:44, ИА Амител

Фото: ТАСС

Фигуристу Роману Костомарову ампутировали стопу на левой ноге. Как сообщает Telegram-канал "112", цель операции – убрать некротизированные ткани и остановить дальнейшее отмирание клеток.

По информации канала, на одной стопе врачам удалось зачистить повреждённые участки, однако на второй зона поражения оказалось слишком большой и голеностоп пришлось полностью ампутировать. Сейчас Костомаров находится в сознании, за его состоянием наблюдают – после операции у него скачет температура тела.

Напомним, что 10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что он находится в тяжёлом состоянии и подключён к аппарату ЭКМО, помогающему насыщать кровь кислородом. 24 января ему стало лучше, фигуриста отключили от аппарата.