Filatov&Karas, каток и огненное шоу. Чем порадует "Алтайская зимовка" в Белокурихе?

Фестиваль пройдет масштабно и весело, с конкурсами, призами и выступлениями артистов

12 декабря 2024, 15:50, ИА Амител erid: LjN8K68E8

"Алтайская зимовка" / Фото: Евгений Петров

В субботу, 14 декабря 2024 года, Алтайский край окунется в праздничную атмосферу, открывая зимний туристический сезон. В Белокурихе в девятый раз пройдет масштабный фестиваль "Алтайская зимовка", который в этом году объединит свои силы с Всероссийским марафоном "Земля спорта". Десятичасовая праздничная программа на стадионе "Центральный" обещает быть интересной как для детей, так и для взрослых. Она продлится с 12:00 часов и до позднего вечера. Рассказываем, что ждет гостей "Алтайской зимовки – 2024".

Каток и мастер-классы по фигурному катанию

В полдень 14 декабря начнет работу каток. Желающие могут прийти со своими коньками или взять их напрокат. С 14:00 до 15:00 опытные инструкторы проведут мастер-классы по фигурному катанию, научив азам скольжения и базовым элементам.

Встреча с Дедом Морозом

Главным гостем "Алтайской зимовки" станет Дед Мороз, который пообщается с гостями, споет со сцены и зажжет огни на главной елке Белокурихи. Вместе со Снеговиком он проведет веселые конкурсы, а детей научит делать лебедя в технике оригами.

Участники получат новогодние открытки и значки. В лавке сувениров Алтайской резиденции можно будет купить волшебные леденцы, шапки "Верю в Деда Мороза", фирменные пряники резиденции, новогодние шоколадки и подарочные наборы к Новому году. Выездная резиденция Деда Мороза будет радовать гостей с 12:00 до 16:00.

Ароматная выпечка и чай

На фестивале гости узнают вкус алтайского гостеприимства. Откроет гастрономическую площадку "Алтайский крендель". С 12:00 до 15:00 часов посетители смогут продегустировать сладкую выпечку, баранки, сушки, десерты и отдать свой голос за самое вкусное угощение. Участников и победителей конкурса наградят на сцене фестиваля.

Кроме того, алтайские товаропроизводители представят вкусные блюда из местных продуктов. Желающие смогут согреться бесплатным горячим чаем.

"Алтайская зимовка" / Фото: Александр Кукринов, Сергей Богомолов, Владимир Вдовин

Конкурсы, игры и подарки

Не замерзнуть на открытом воздухе гостям помогут подвижные игры и конкурсы. Участвовать в них будет интересно и детям, и взрослым. Самые активные вместе с хорошим настроением унесут с собой памятные сувениры.

Для тех, кто увлекается творчеством, пройдет конкурс елочных игрушек. Каждый желающий может смастерить украшение и принести его на площадку "Алтайской зимовки" 14 декабря. Авторские игрушки высотой до 30 см украсят одну из локаций фестиваля. Создателей лучших новогодних игрушек в номинациях "Любители" и "Профессионалы" наградят на главной сцене фестиваля в 15:50.

Музыкальная программа и огненное шоу

После церемонии награждения призеров и победителей Всероссийского марафона сельских спортсменов "Земля спорта" на сцену выйдет специальный гость – группа Filatov&Karas*. Услышать хиты лидеров радиоротации прошлого года, исполнителей таких известных каверов, как "Лирика", "Остаться с тобой", "Возьми мое сердце", "Пошла жара" гости "Алтайской зимовки" смогут бесплатно. Группа выйдет на сцену в 18:00.

Кроме солистов Filatov&Karas музыкальный ритм фестиваля создадут ребята из Big Drumma Show*. Они привезут в Белокуриху эксклюзивную шоу-программу. Также со сцены прозвучат лучшие отечественные и зарубежные хиты в исполнении кавер-группы из Новосибирска Pachuli*. Танцевальный аккорд поставит коллектив Infinity Project*, они выступят под динамичные сеты барнаульского диджея Юлии Петровой. Кульминацией "Алтайской зимовки" станет огненное шоу от Show Time*.

"Алтайская зимовка" / Фото: Евгений Петров

Обращаем внимание, что 14 декабря часть улиц в Белокурихе перекроют. Спланировать маршрут поможет схема движения и парковок.

Программа фестиваля рассчитана на десять часов. Распределите время так, чтобы успеть посмотреть и попробовать все, что для вас приготовили.

Краевой фестиваль "Алтайская зимовка – 2024", популяризирующий зимние виды отдыха в регионе и сезонные туристические локации, объединяет серию спортивных, развлекательных и экскурсионных событий в разных районах края. Организуют фестиваль управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности и Туристский информационный центр Алтайского края. Мероприятие проходит при содействии муниципалитетов, общественных организаций, федераций и других учреждений региона.

Партнеры фестиваля: АО "Курорт Белокуриха", АО Санаторий "Алтай", АО "Санаторий "Рассия", ООО Санаторий "Родник Алтая", ООО Санаторий "Эдем", ООО "Отель Беловодье", ООО "Санаторий Аврора", ООО Санаторий "Алтайский Замок", гостиница "Баваренок", "Гоголь" (ИП Шустов Александр Евгеньевич), "Пицца" (ИП Гарашко Аркадий Михайлович), "Агрохолдинг Гудвилл", АО "Водоканал" г. Белокуриха, АО "Теплоцентраль Белокуриха".

Серию спортивных соревнований Всероссийского марафона "Земля спорта" с 2023 года проводит Министерство сельского хозяйства РФ в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий и популяризации спорта. К марафону-2023 присоединились 39 регионов России и 11,5 тыс. человек. Второй сезон "Земля спорта – 2024" охватил 13 тыс. человек из 57 субъектов страны (в том числе порядка 400 жителей 18 районов Алтайского края). Право проведения зимнего этапа "Земли спорта – 2024" регион получил после победы алтайской сборной в финале летнего этапа Всероссийского марафона. Партнером организации финальных состязаний марафона-2024 в Алтайском крае выступает Министерство сельского хозяйства региона при поддержке краевого Минспорта.

*Filatov&Karas ("ФилатовЭндКэрас"); Big Drumma Show ("Биг Драма Шоу"); Pachuli ("Пачули"); Infinity Project ("Инфинити Проджект"); Show Time ("Шоу Тайм")

Возрастное ограничение 0+

АНО "Алтайтурцентр"

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