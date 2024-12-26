Фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" покажут после полной цифровой реставрации
Цветокоррекция кадров в самом начале работы получила высокую оценку Эльдара Рязанова
26 декабря 2024, 14:15, ИА Амител
Художественный фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" покажут на Первом канале после полной цифровой реставрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вещателя.
Покадровая реставрация кинокартины началась еще в 2014-2015 годах при участии Эльдара Рязанова.
"Специалисты киновидеообъединения "Крупный план" провели работу по сканированию оригинального негатива в высоком разрешении 2К, ручной реставрации изображения с использованием передового программного обеспечения и восстановлению звуковой дорожки. Цветокоррекцию, получившую высокую оценку самого Эльдара Рязанова, выполнил Алексей Лебешев", – сообщили в пресс-службе телеканала.
По словам Лебешева, реставрация значительно обогатила цветовую палитру фильма: по-новому заиграли краски елочного базара, по которому идет Ипполит, а платье Нади приобрело насыщенный терракотовый оттенок.
"Я вытащил все, что было зажато и убито, но все это было на пленке", – привели его слова в пресс-службе.
"Ирония судьбы, или С легким паром!" – советский двухсерийный телевизионный художественный фильм, снятый режиссером Эльдаром Рязановым в 1975 году. Впервые на экранах Советского Союза его показали 1 января 1976 года. В новом качестве телезрители смогут увидеть его 31 декабря в 17:30, а также 1 января в 07:05 на Первом канале.
14:20:35 26-12-2024
Можно нинадо?
14:55:17 26-12-2024
Гость (14:20:35 26-12-2024) Можно нинадо?... Испортят??? 😭
16:01:41 26-12-2024
Гость (14:55:17 26-12-2024) Испортят??? 😭 ... Ахиджакову с Брыльской уберут, нейросеть поставят
16:52:29 26-12-2024
Гость (16:01:41 26-12-2024) Ахиджакову с Брыльской уберут, нейросеть поставят... Оой че делается..... 😭 😱
14:48:14 26-12-2024
Надо Федя Надоооо
14:56:10 26-12-2024
смотреть не хочется
16:05:12 26-12-2024
Гость (14:56:10 26-12-2024) смотреть не хочется... лучше все равно ничего нет. в телеке сотня каналов, а смотреть нечего. ютуб заблокировали ))
17:31:33 26-12-2024
Гость (16:05:12 26-12-2024) лучше все равно ничего нет. в телеке сотня каналов, а смотре... В ютубе комменты можно читать.) Рецепты кулинарные сейчас многие выкладывают в описании.) Идем в Телеграм. Но TV смотреть не буду, стошнит до НГ.
23:16:38 26-12-2024
Гость (17:31:33 26-12-2024) В ютубе комменты можно читать.) Рецепты кулинарные сейчас м... делать больше нечего в новогоднюю ночь рецепты на ютубе читать. уж лучше спать лягу. а если погода позволит, можно иссякающий дух авантюризма подпитать ночной прогулкой
18:18:57 26-12-2024
Гость (16:05:12 26-12-2024) лучше все равно ничего нет. в телеке сотня каналов, а смотре...
Когда нас подобное останавливало?
23:23:46 26-12-2024
Гость из будущего (18:18:57 26-12-2024) Когда нас подобное останавливало? ... ну, теоретически, можно заморочиться, но зачем? музыку я и так найду, а душевное кино новое забыли снять. на рутрекер за легким паром идти? так его по телеку покажут. что вот посоветуете доброе посмотреть? гремлинов?
16:14:49 26-12-2024
Да отстаньте вы от Иронии судьбы, свои фильмы снимайте
16:17:06 26-12-2024
Ахеджакову заблюрили?
18:09:29 26-12-2024
Лишь бы как ярых пацифисток ни Брыльскую, ни Ахеджакову не соскребли и никем не "обновили"...
19:56:13 26-12-2024
Гость (18:09:29 26-12-2024) Лишь бы как ярых пацифисток ни Брыльскую, ни Ахеджакову не с... Гость, ты как воинствующий человек, по войне тоскуешь? Чё тебе то мирно не живется?