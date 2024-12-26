Фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" покажут после полной цифровой реставрации

Цветокоррекция кадров в самом начале работы получила высокую оценку Эльдара Рязанова

26 декабря 2024, 14:15, ИА Амител

Кадр из фильма "Ирония Судьбы, или С легким паром!"

Художественный фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" покажут на Первом канале после полной цифровой реставрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вещателя.

Покадровая реставрация кинокартины началась еще в 2014-2015 годах при участии Эльдара Рязанова.

"Специалисты киновидеообъединения "Крупный план" провели работу по сканированию оригинального негатива в высоком разрешении 2К, ручной реставрации изображения с использованием передового программного обеспечения и восстановлению звуковой дорожки. Цветокоррекцию, получившую высокую оценку самого Эльдара Рязанова, выполнил Алексей Лебешев", – сообщили в пресс-службе телеканала.

По словам Лебешева, реставрация значительно обогатила цветовую палитру фильма: по-новому заиграли краски елочного базара, по которому идет Ипполит, а платье Нади приобрело насыщенный терракотовый оттенок.

"Я вытащил все, что было зажато и убито, но все это было на пленке", – привели его слова в пресс-службе.

"Ирония судьбы, или С легким паром!" – советский двухсерийный телевизионный художественный фильм, снятый режиссером Эльдаром Рязановым в 1975 году. Впервые на экранах Советского Союза его показали 1 января 1976 года. В новом качестве телезрители смогут увидеть его 31 декабря в 17:30, а также 1 января в 07:05 на Первом канале.