Фильм, посвященный известному археологу, бесплатно покажут в Барнауле

В картине снялись известные учёные, представители сферы образования и культуры Алтайского края

27 ноября 2023, 19:10, ИА Амител

Фото: cntdaltai.ru

В Барнауле бесплатно покажут документальный фильм, посвященный 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки Российской Федерации Алексея Уманского. Об этом сообщает Алтайский государственный дом народного творчества.

Показ фильма "Урок истории" состоится в кинотеатре "Премьера" 28 ноября. На премьерном показе будут присутствовать режиссер Андрей Есаулов и руководитель проекта Евгения Беневаленская.

Отмечается, что участие в съемках приняли известные ученые, представители сферы образования и культуры Алтайского края.

Показ фильма состоится в 18:00 по адресу улица Крупской, 97. Получить информацию можно по телефону (3852) 62-80-54.