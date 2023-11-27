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Фильм, посвященный известному археологу, бесплатно покажут в Барнауле

В картине снялись известные учёные, представители сферы образования и культуры Алтайского края

27 ноября 2023, 19:10, ИА Амител

Фото: cntdaltai.ru
Фото: cntdaltai.ru

В Барнауле бесплатно покажут документальный фильм, посвященный 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки Российской Федерации Алексея Уманского. Об этом сообщает Алтайский государственный дом народного творчества.

Показ фильма "Урок истории" состоится в кинотеатре "Премьера" 28 ноября. На премьерном показе будут присутствовать режиссер Андрей Есаулов и руководитель проекта Евгения Беневаленская. 

Отмечается, что участие в съемках приняли известные ученые, представители сферы образования и культуры Алтайского края.

Показ фильма состоится  в 18:00 по адресу улица Крупской, 97. Получить информацию можно по телефону (3852) 62-80-54.

Барнаул Кино

Комментарии 2

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Гость

19:29:17 27-11-2023

Ура! Покажут бесплатно дважды!

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Инокентий

20:54:01 27-11-2023

И чё, будут казать злобного антисоветчиков Виктора Астафьева? Ненавидевшего вместе руководством и весь наш народ? У нас в краю нет своих злыдней, по ком бы снимать такие кины, как по Астафьеву!?

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