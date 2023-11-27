Фильм, посвященный известному археологу, бесплатно покажут в Барнауле
В картине снялись известные учёные, представители сферы образования и культуры Алтайского края
27 ноября 2023, 19:10, ИА Амител
В Барнауле бесплатно покажут документальный фильм, посвященный 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки Российской Федерации Алексея Уманского. Об этом сообщает Алтайский государственный дом народного творчества.
Показ фильма "Урок истории" состоится в кинотеатре "Премьера" 28 ноября. На премьерном показе будут присутствовать режиссер Андрей Есаулов и руководитель проекта Евгения Беневаленская.
Отмечается, что участие в съемках приняли известные ученые, представители сферы образования и культуры Алтайского края.
Показ фильма состоится в 18:00 по адресу улица Крупской, 97. Получить информацию можно по телефону (3852) 62-80-54.
19:29:17 27-11-2023
Ура! Покажут бесплатно дважды!
20:54:01 27-11-2023
И чё, будут казать злобного антисоветчиков Виктора Астафьева? Ненавидевшего вместе руководством и весь наш народ? У нас в краю нет своих злыдней, по ком бы снимать такие кины, как по Астафьеву!?