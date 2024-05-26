Фильм с российскими актерами выиграл на Каннском кинофестивале

В картине снялись Марк Эйдельштейн и Юрий Борисов

26 мая 2024, 08:35, ИА Амител

Ретрокамеры / Фото: pxhere.com

Фильм "Анора" получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Снял его американский режиссер Шон Бэйкер.

Картина рассказывает о путешествии девушки, работающей в сфере секс-индустрии, между Нью-Йорком и Лас-Вегасом. По сюжету, она собирается выйти замуж за сына русского олигарха, но его родители выступают против этого брака.

Главную роль исполнила американская актриса Майки Мэдисон. Также в фильме снялись российские актеры Марк Эйдельштейн и Юрий Борисов.

На церемонии награждения режиссер фильма Бэйкер сказал, что эта картина посвящена всем работницам секс-индустрии – тем, кто работает сейчас, кто работал в прошлом и кто будет работать в будущем. Он поблагодарил жюри кинофестиваля и отметил, что на его картину сильно повлияли американские режиссеры Фрэнсис Форд Коппола и Дэвид Кроненберг.

Бэйкер также сказал, что будет продолжать бороться за то, чтобы фильмы показывали в кинотеатрах. Он считает, что мир должен помнить, что кино смотрят на большом экране, а не на мобильном телефоне или дома.