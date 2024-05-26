Фильм с российскими актерами выиграл на Каннском кинофестивале
В картине снялись Марк Эйдельштейн и Юрий Борисов
26 мая 2024, 08:35, ИА Амител
Фильм "Анора" получил "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля. Снял его американский режиссер Шон Бэйкер.
Картина рассказывает о путешествии девушки, работающей в сфере секс-индустрии, между Нью-Йорком и Лас-Вегасом. По сюжету, она собирается выйти замуж за сына русского олигарха, но его родители выступают против этого брака.
Главную роль исполнила американская актриса Майки Мэдисон. Также в фильме снялись российские актеры Марк Эйдельштейн и Юрий Борисов.
На церемонии награждения режиссер фильма Бэйкер сказал, что эта картина посвящена всем работницам секс-индустрии – тем, кто работает сейчас, кто работал в прошлом и кто будет работать в будущем. Он поблагодарил жюри кинофестиваля и отметил, что на его картину сильно повлияли американские режиссеры Фрэнсис Форд Коппола и Дэвид Кроненберг.
Бэйкер также сказал, что будет продолжать бороться за то, чтобы фильмы показывали в кинотеатрах. Он считает, что мир должен помнить, что кино смотрят на большом экране, а не на мобильном телефоне или дома.
13:26:22 26-05-2024
Угодили видно многим.
14:30:29 26-05-2024
Индустрия-это простыми словами, сильно развитая отрасль какого-либо вида деятельности.В этой отрасли трудятся работницы "кто сейчас, кто работал в прошлом и кто будет работать в будущем".
16:10:01 26-05-2024
Да уж, что-то врачам или пожарным или шахтёрам мозгов не хватило снять фильм. А тут в угоду мужикам трудятся не покладая .... такие важные ~~люди~~ ляди.