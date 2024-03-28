Философия и личный бренд: в Барнауле прошел масштабный форум для бизнесвумен Алтая

Мероприятие такого масштаба для женщин проходит в крае впервые

28 марта 2024, 15:00, ИА Амител

Участницы форума / Фото: Илья Бекарюков

26 марта в концертном зале "Сибирь" состоялся масштабный форум для женщин-предпринимателей "С любовью о бизнесе". В нем приняли участие более 400 бизнесвумен региона. Эксперты и лидеры в области бизнеса поделились своим опытом и знаниями.

Спикеры из разных регионов России рассказали, как управлять бизнесом, искать новые идеи и возможности и формировать эффективные команды. На мероприятии также прошли мастер-классы, презентации и другие активности.

Форум "С любовью о бизнесе" / Фото: Алтайский Фонд МСП

Предпринимательниц приветствовал заместитель председателя правительства Алтайского края, министр экономразвития Алтайского края Евгений Дешевых. Он отметил важную роль женщин в экономике края и поблагодарил их за стремление к созиданию на благо региона. А также подчеркнул, что правительство продолжит и дальше поддерживать женский бизнес.

"Форум настолько актуален и продуман до мелочей, что каждая из участниц вернется в семью и любимое дело с главным – идеей как сделать лучше, как мотивировать себя и свою команду и как сохранить баланс между разными сферами жизни", – сказал руководитель центра "Мой бизнес" Антон Слободчиков.

А также посоветовал бизнесвумен определять успех на своих условиях и достигать его по своим правилам.

Спикерами выступили:

управляющий партнер консалтинговой компании ASBA*-консалтинг, организатор Клуба читающих бизнесменов в Барнауле и BusinessIQ*-сообщества в Новосибирске Евгения Буглакова;

гендиректор ООО "Просто Попробуй" и владелица производства блюд шоковой заморозки Татьяна Филидова;

гендиректор научно-производственной компании "Магия трав", кандидат фармацевтических наук Наталья Земцова;

клинический семейный психолог, руководитель нейропсихологического центра "РазУм" Марина Протопопова;

сертифицированный ведущий игры по стилю Sold Out* Лариса Худякова.

Хэдлайнер форума – селебрити-стилист, предприниматель, основатель Академии визуальных искусств AVA*, школы StyleHunter* и бренда одежды The Date*, ведущая проекта "Перезагрузка" на канале ТНТ Лина Дембикова из Москвы.

Мероприятие организовано в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированного президентом РФ и в рамках Года семьи в Алтайском крае.Напомним, центр "Мой бизнес" также проводит проект "Мама предприниматель", в котором участвуют женщины, начинающие свое дело в декретном отпуске или имея несовершеннолетних детей. За все время существования проекта (в крае его проводили уже пять раз) обучились владению и развитию бизнеса около 200 женщин. По правилам победительница проекта помимо новых знай получает грант на развитие своего проекта.

*ASBA ("ЭйЭсБиЭй"); BusinessIQ ("БизнесАйКью"); Sold Out ("Солд Аут"); AVA ("ЭйВА"); StyleHunter ("СтайлХантер"); The Date (Ве Дейт").

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