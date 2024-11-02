Финансовая свобода. Как жителям Барнаула можно списать долги?

Федеральная юридическая компания "ФЦБ" помогает освободиться от долговых обязательств

02 ноября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KP9AR

Леонид Якубович и Светлана Яурова / Фото: юридическая компания "ФЦБ"

Каждый житель России может официально обнулить свои задолженности. Сделать это можно с помощью процедуры списания долгов, которая предусмотрена Федеральным законом № 127 "О несостоятельности (банкротстве)".

Какие долги можно списать?

В рамках процедуры можно аннулировать долги по кредитам и кредитным картам, ЖКХ, налогам, микрофинансовым займам, налоговым долгам и другим видам финансовых обязательств.

Кто помогает пройти процедуру банкротства?

В Барнауле один из лидеров в области банкротства и решения долговых вопросов – федеральная юридическая компания "ФЦБ". Ее опытные специалисты помогают пройти процедуру списания долгов грамотно, оперативно и без лишних сложностей.

Сколько людей уже обращались в ФЦБ?

В команде компании работает более 900 специалистов с богатым опытом в сфере банкротства, которые помогли уже более 18 тысячам россиян избавиться от долгов и начать новую жизнь.

Сколько стоит консультация?

Для жителей Барнаула и Алтайского края доступны бесплатные консультации, где эксперты подробно разбирают ситуацию и предлагают наилучшее решение.

Есть ли скидка на услуги?

В честь открытия офиса на услугу "Банкротство под ключ" действует скидка 40 тыс. рублей до 30 ноября 2024 года.

По какому адресу обращаться?

Адрес: г. Барнаул, проспект Ленина, 75.

Задать интересующие вопросы и записаться на бесплатную консультацию можно по телефону +7 (3852) 59-60-55. Узнать подробнее о компании можно на официальном сайте .

ООО "Новая жизнь"

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