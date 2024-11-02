Финансовая свобода. Как жителям Барнаула можно списать долги?
Федеральная юридическая компания "ФЦБ" помогает освободиться от долговых обязательств
02 ноября 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KP9AR
Каждый житель России может официально обнулить свои задолженности. Сделать это можно с помощью процедуры списания долгов, которая предусмотрена Федеральным законом № 127 "О несостоятельности (банкротстве)".
Какие долги можно списать?
В рамках процедуры можно аннулировать долги по кредитам и кредитным картам, ЖКХ, налогам, микрофинансовым займам, налоговым долгам и другим видам финансовых обязательств.
Кто помогает пройти процедуру банкротства?
В Барнауле один из лидеров в области банкротства и решения долговых вопросов – федеральная юридическая компания "ФЦБ". Ее опытные специалисты помогают пройти процедуру списания долгов грамотно, оперативно и без лишних сложностей.
Сколько людей уже обращались в ФЦБ?
В команде компании работает более 900 специалистов с богатым опытом в сфере банкротства, которые помогли уже более 18 тысячам россиян избавиться от долгов и начать новую жизнь.
Сколько стоит консультация?
Для жителей Барнаула и Алтайского края доступны бесплатные консультации, где эксперты подробно разбирают ситуацию и предлагают наилучшее решение.
Есть ли скидка на услуги?
В честь открытия офиса на услугу "Банкротство под ключ" действует скидка 40 тыс. рублей до 30 ноября 2024 года.
По какому адресу обращаться?
Адрес: г. Барнаул, проспект Ленина, 75.
Задать интересующие вопросы и записаться на бесплатную консультацию можно по телефону +7 (3852) 59-60-55. Узнать подробнее о компании можно на официальном сайте.
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11:30:00 02-11-2024
Так это вы мне каждый день предлагаете долги списать по "федеральной программе"? Прекращайте спамить!
05:27:10 03-11-2024
Дюша (11:30:00 02-11-2024) Так это вы мне каждый день предлагаете долги списать по "фед...
Да погоди ты! Местные умники еще не все свои сбережения перевели на безопасТный щёт.
22:00:01 02-11-2024
Поле чудес.