Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

04 апреля 2023, 17:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Финляндия официально стала членом НАТО. Об этом в соцсетях заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"С сегодняшнего дня альянс состоит из 31 страны. Сильные партнёры дадут гарантии безопасности для Польши, нашего региона и всего мира", – добавил он.

Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО.

Против членства скандинавских стран в альянсе выступила Турция. В результате переговоров стороны на время уладили спорные вопросы. Тогда страны получили приглашение в альянс, однако Анкара не ратифицировала заявки Стокгольма и Хельсинки. Позднее Финляндия подала заявку отдельно от соседней страны, а Турция её ратифицировала.